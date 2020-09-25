Авария газопровода в Чабанах случилась из-за плохо сваренных труб

"Сейчас продолжает работать Комиссия по расследованию причин инцидента, но исходя из уже собранной информации, с высокой вероятностью можно констатировать, что разгерметизация произошла из-за несоответствующего качества сварного соединения, допущенного при строительстве газопровода", - сказал главный инженер компании Юрий Зябченко.

Он отметил, что на сегодня газопровод КЗУ-1 восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме, аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке возле пгт Чабаны Киевской области были проведены в установленный срок и завершены 18 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет.

Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

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