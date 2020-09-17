Поврежденный в Чабанах газопровод восстановили

Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород в селе Чабаны под Киевом восстановлен после разгерметизации. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

"По состоянию на 14:00 на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина - 1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года. Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газопровод восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме.

Тем не менее на месте аварии продолжают работать ремонтные бригады.

"На данный момент смонтированы все 38 метров нового трубопровода и проведена дефектоскопия сварных стыков, которая показала положительные результаты. Сейчас идет подготовка поверхности трубы для установки изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии", - сообщили в компании.

Для окончательной ликвидации всех последствий аварии, как отмечается, будут проведены необходимые земляные работы в ближайшие дни.

Перебоев в поставках топлива потребителям на территории Украины, а также при транзите нет.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет.

Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".

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