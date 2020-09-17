Поврежденный в Чабанах газопровод восстановили

Газопровод Уренгой - Помары - Ужгород в селе Чабаны под Киевом восстановлен после разгерметизации. Об этом сообщает Оператор ГТС Украины. "По состоянию на 14:00 на участке газопровода КЗУ-1 (Киев - Западная Украина - 1) в Киевской области проведены все основные работы после разгерметизации, произошедшей 15 сентября 2020 года. Текущее состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии", - говорится в сообщении. Отмечается, что газопровод восстановлен для транспортировки газа в штатном режиме. Тем не менее на месте аварии продолжают работать ремонтные бригады. "На данный момент смонтированы все 38 метров нового трубопровода и проведена дефектоскопия сварных стыков, которая показала положительные результаты. Сейчас идет подготовка поверхности трубы для установки изоляционного покрытия, которое используется для защиты от коррозии", - сообщили в компании. Для окончательной ликвидации всех последствий аварии, как отмечается, будут проведены необходимые земляные работы в ближайшие дни. Перебоев в поставках топлива потребителям на территории Украины, а также при транзите нет. Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября в 00:20 вблизи поселка городского типа Чабаны произошла разгерметизация магистрального газопровода, пострадавших нет. Тем временем, в июне транзит газа через Украину увеличился из-за остановки газопровода "Турецкий поток".