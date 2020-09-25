Вслед за возобновление посадки и высадки пассажиров на некоторых станциях, Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. По решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этой железнодорожной станции можно будет делать только высадку пассажиров. С 28 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на поезда: №21\/22 "Харьков – Трускавец"; №12\/11 "Одесса – Львов"; №81\/82 "Киeв – Ужгород"; №49\/50 "Киев – Трускавец"; №136\/135 "Снятын – Одесса – Черновцы"; №108\/107 "Одесса – Ужгород"; №110\/109 "Львов – Херсон"; №41\/42 Днипро – Трускавец"; №715\/716 "Киев – Львов", №86\/85 "Львов – Новоалексеевка". Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда из нескольких городов. Также в "Укрзализныце" хотят создать интерактивную карту движения поездов.