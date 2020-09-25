"Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября

Вслед за возобновление посадки и высадки пассажиров на некоторых станциях , Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этой железнодорожной станции можно будет делать только высадку пассажиров.

С 28 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на поезда:

№21/22 "Харьков – Трускавец";

№12/11 "Одесса – Львов";

№81/82 "Киeв – Ужгород";

№49/50 "Киев – Трускавец";

№136/135 "Снятын – Одесса – Черновцы";

№108/107 "Одесса – Ужгород";

№110/109 "Львов – Херсон";

№41/42 Днипро – Трускавец";

№715/716 "Киев – Львов",

№86/85 "Львов – Новоалексеевка".

Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда из нескольких городов.

Также в "Укрзализныце" хотят создать интерактивную карту движения поездов.

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