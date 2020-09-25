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25 сентября 2020, пятница, 17:49 106
Транспорт 2020-09-25T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября

"Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября

Александр Савич
Тернополь, Укрзализныця, Укрзалізниця, Продажа билетов, ЖД билеты
"Укрзализныця" закрывает продажу билетов со станции "Тернополь". Фото: Facebook/Укpзалізниця

Вслед за возобновление посадки и высадки пассажиров на некоторых станциях, Акционерное общество "Укрзализныця" закроет продажу билетов со станции "Тернополь" с 28 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

По решению государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на этой железнодорожной станции можно будет делать только высадку пассажиров.

С 28 сентября этого года на станции "Тернополь" не будут продаваться билеты на поезда:

  • №21/22 "Харьков – Трускавец";
  • №12/11 "Одесса – Львов";
  • №81/82 "Киeв – Ужгород";
  • №49/50 "Киев – Трускавец";
  • №136/135 "Снятын – Одесса – Черновцы";
  • №108/107 "Одесса – Ужгород";
  • №110/109 "Львов – Херсон";
  • №41/42 Днипро – Трускавец";
  • №715/716 "Киев – Львов",
  • №86/85 "Львов – Новоалексеевка".

Как сообщали Українські новини, "Укрзализныця" возобновила продажу билетов на поезда из нескольких городов.

Также в "Укрзализныце" хотят создать интерактивную карту движения поездов.

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