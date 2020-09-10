Турчинов о сдаче Крыма: "Сдают бутылки, а Крым был захвачен Россией"

"Сдают бутылки в магазины, а Крым был захвачен Российской Федерацией. И отвечать за захват должны, безусловно, военные Российской Федерации и политическое руководство Российской Федерации, а также те украинские политики, деятели в кавычках, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону, которые довели сектор оборонной безопасности до такого состояния, которое было в 2014 году", - сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

По словам бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, любые уголовные производства в отношении Турчинова бесперспективны.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский, принимая парад украинских Военно-морских сил, заявил, что тех, кто не позволил морякам защитить Крым, нельзя простить.

Заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил, что Государственное бюро расследований расследует дело о возможной сдаче Крыма, однако уведомление о подозрении Турчинову не готовилось.

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