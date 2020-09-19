В Крыму еще в трех населенных пунктах ограничат подачу воды

В Алуште, Партените и Малом Маяке со среды, 23 сентября, вводят ограничения по подаче воды в целях экономии водных ресурсов, в то время, как с 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался третий этап ограничений.

Об этом на своей странице в Facebook заявила "глава администрации" Алушты Галина Огнева.

"Со среды, 23 сентября мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. А именно, в ночное время с 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но идти она будет под низким давлением. Это временная мера, но она поможет сэкономить и не допустить ситуации полного отсутствия воды", — написала Огнева.

Она отметила, что в Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. По ее словам, снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки и гарантия того, что даже без осадков вода будет до апреля 2021 года.

Она призвала жителей Алушты, Партенита и Малого Маяка крымчан отказаться от набора воды на ночь.

Как сообщали Українські Новини, в Крыму пересохли пять рек с пресной водой, обеспечивающие полуостров. Причину пересыхания рек власти оккупированного Крыма усматривают в недоборе осадков.

Также постоянный представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что возобновление подачи воды на полуостров возможно только после его деоккупации Россией.

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