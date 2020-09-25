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25 сентября 2020, пятница, 17:25 735
Европа 2020-09-25T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Польше с понедельника ужесточают карантин

В Польше с понедельника ужесточают карантин

Ольга Фандорина
Польша, Карантин, Ужесточение карантина, Карантин в Польше
Польша. Варшава. Фото: Pixabay
Польша. Варшава. Фото: Pixabay

В Польше, которая передумала вносить Украину в список стран, откуда запрещены перелеты, представитель Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране со следующей недели планируют ужесточить карантинные ограничения в "красных" и "желтых зонах" из-за резкого роста инфицирования COVID-19. Об этом сообщает Gazeta.pl.

"Министр здравоохранения предложит ограничения в красных и желтых зонах и, вероятно, эти ограничения вскоре появятся. Это будут ограничения, касающиеся возможности встреч, контактов людей",- заявил Андрусевич.

Также он добавил, что в ближайшее время количество инфицированных COVID-19 в Польше будет расти, что является следствием возвращения людей к нормальному ритму жизни после периода летних отпусков.

Тем временем, заробитчане не хотят возвращаться и стремятся перевезти в Польшу хотя бы одного родственника.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров разрешил в период карантина въезд в Украину наблюдателям от иностранных государств и международных организаций на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

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