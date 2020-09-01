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01 сентября 2020, вторник, 18:37 193
Общество 2020-09-01T20:00:03+03:00
Українські Новини
Польша не внесла Украину в список стран, откуда запрещены перелеты

Польша не внесла Украину в список стран, откуда запрещены перелеты

Кира Молчанова
Авиаперелет, Польша, МИД, Аэропорт, Карантин, Коронавирус
Варшава. Фото: Pixabay
Варшава. Фото: Pixabay

Из-за сложной эпидемической ситуации на территории страны, Министерство иностранных дел Польши запретило полеты из 44 стран. В этом списке нет Украины, где, в свою очередь, есть ограничения для некоторых иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В список попали 44 страны, авиасообщение с которыми Польша закрывает до 15 сентября 2020 года. Также полякам порекомендовали воздержаться от планирования поездок в эти страны.

Это страны, где за последние 2 недели коэффициент случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч человек составил 60.

В МИД Польши отмечают, что граждане, которые на момент обновления списка оказались такой стране, могут воспользоваться альтернативными видами возвращения домой. В частности, это на машине или самолетом через другие государства, которые не попали в список.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МАУ планировала отменить рейсы в 9 городов из-за неблагополучной эпидемической ситуации.

До этого несколько десятков работников туристической сферы проводят пикет возле Кабинета Министров против решения Кабинета Министров закрыть границы для иностранцев с 28 августа.

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