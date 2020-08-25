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25 августа 2020, вторник, 10:24 130
Бизнес 2020-08-25T10:25:23+03:00
Українські Новини
Заробитчане не хотят возвращаться и стремятся перевезти в Польшу хотя бы одного родственника, — исследование

Заробитчане не хотят возвращаться и стремятся перевезти в Польшу хотя бы одного родственника, — исследование

Кира Молчанова
Польша, Заробитчане, Трудовая миграция, Заробитчане в Польше
Польша. Варшава. Фото: Pixabay
Польша. Варшава. Фото: Pixabay

Украинские трудовые мигранты в Польше все чаще не желают возвращаться в Украину и стремятся перевезти хотя бы одного родственника.

Об этом заявляет Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на свежее исследование Национального банка Польши.

Там прогнозируют что на фоне ассимиляции поток средств, который перечисляется мигрантами в Украину, постепенно уменьшится.

Отмечается, что процент заробитчан, которые хотят остаться в Польше подольше или вообще навсегда в последние годы вырос. Больше половины иммигрантов в Польше стремятся перевезти как минимум одного члена семьи.

Так, если в 2015 году 80% опрошенных украинцев планировали проработать в Польше всего год, то в 2020 году остаться сроком на 3 года и больше хотят уже 52% опрошенных украинцев.

Аналитический центр Gremi Personal так же отмечает в своих социологических исследованиях стремительный рост спроса на вакансии для семейных пар. Так, 15% респондентов планируют ехать работать в Польшу с семьей. 31% из тех, кто уже там работают и хотят остаться, планируют получить разрешение на постоянное проживание или гражданство, перевезти семью, купить недвижимость или открыть свое дело.

Аналитики отмечают, что украинцы, которые решается на постоянный переезд в Польшу, вряд ли вернутся на родину.

Как сообщали Українські Новини, в чешском городе Добржиш под стенами завода Bobcat шесть дней голодал закарпатец Ярослав Чепа в знак протеста за невыплату украинцам заработанных денег. 

Когда Украина открыгла границы после карантина, на пунктах пропуска образовались огромные очереди как в одну, так и в другую сторону.

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