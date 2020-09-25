В центре Харькова ранили женщину и угнали ее автомобиль. В городе объявлен план "Сирена"

В то время как в Украине усилили уголовную отвественность за угон автомобиля, в центре Харькова неизвестные ранили 38-летнюю женщину и скрылись с места происшествия на ее автомобиле BMW. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook. Сообщается, что сегодня, 25 сентября, около 13:05 поступила информация о звуках выстрелов возле станции метро "Научная". "Предварительно установлено, что неизвестный совершил нападение на женщину, ранил ее из неустановленного оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленник пересел на другое транспортное средство", – сообщают в Нацполиции. В городе объявлена операция "Сирена". Женщину доставили в больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Как сообщали Українські новини, в июле в Киеве двое парней угнали маршрутку и катались на ней по городу. Также в августе 20-летний студент из Судана угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в нем.