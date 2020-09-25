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  • В центре Харькова ранили женщину и угнали ее автомобиль. В городе объявлен план "Сирена"
25 сентября 2020, пятница, 16:40 5
Происшествия 2020-09-25T16:40:07+03:00
Українські Новини
В центре Харькова ранили женщину и угнали ее автомобиль. В городе объявлен план "Сирена"

В центре Харькова ранили женщину и угнали ее автомобиль. В городе объявлен план "Сирена"

Александр Савич
Нападение, Харьков, Ранение, угон автомобиля
В центре Харькова неизвестные напали на женщину. Фото: Нацполиция
В центре Харькова неизвестные напали на женщину. Фото: Нацполиция

В то время как в Украине усилили уголовную отвественность за угон автомобиля, в центре Харькова неизвестные ранили 38-летнюю женщину и скрылись с места происшествия на ее автомобиле BMW. Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области на своей странице в Facebook.

Сообщается, что сегодня, 25 сентября, около 13:05 поступила информация о звуках выстрелов возле станции метро "Научная".

"Предварительно установлено, что неизвестный совершил нападение на женщину, ранил ее из неустановленного оружия и скрылся на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленник пересел на другое транспортное средство", – сообщают в Нацполиции.

В городе объявлена операция "Сирена".

Женщину доставили в больницу. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Как сообщали Українські новини, в июле в Киеве двое парней угнали маршрутку и катались на ней по городу.

Также в августе 20-летний студент из Судана угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в нем.

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