До 5 лет тюрьмы. В Украине усилили ответственность за угон автомобиля

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Верховная Рада приняла 3 сентября 2020 года", - говорится в нем.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или за незаконное завладение транспортным средством, стоимость которого составляет от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

"Такие же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такового насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового", - сказано в сообщении.

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