В Полтаве задержали 20-летнего суданца, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем

Задержание студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем в Полтаве 25 августа. Фото: Нацполиция

Задержание студента из Судана, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем в Полтаве 25 августа. Фото: Нацполиция

Вслед за информацией о том, что в Харькове задержали израильтянина, торговавшего оружием , стало известно об угоне автомобиля "Опель" с двумя детьми в нем, который совершил 20-летний студент из Судана в Полтаве. Об этом сообщает МВД.

После угона молодой человек попытался скрыться и совершил ДТП, врезавшись в отбойник. Через несколько минут его догнали патрульные полицейские и задержали.

Угон произошел около 13:00 на улице Соборности.

Автомобиль "Опель", который студент из Судана угнал 25 августа в Полтаве. Фото: Нацполиция

"За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия", – сообщили в МВД.

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