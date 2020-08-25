В Полтаве задержали 20-летнего суданца, который угнал автомобиль с двумя детьми в нем

Вслед за информацией о том, что в Харькове задержали израильтянина, торговавшего оружием, стало известно об угоне автомобиля "Опель" с двумя детьми в нем, который совершил 20-летний студент из Судана в Полтаве. Об этом сообщает МВД. После угона молодой человек попытался скрыться и совершил ДТП, врезавшись в отбойник. Через несколько минут его догнали патрульные полицейские и задержали. Угон произошел около 13:00 на улице Соборности. Автомобиль "Опель", который студент из Судана угнал 25 августа в Полтаве. Фото: Нацполиция "За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 г.р., студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры следователями возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по части 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3-х до 5-ти лет ограничения или лишения свободы. Продолжаются следственные действия", – сообщили в МВД. Как сообщали Українські новини, в июне в Черновицкой области иностранец пытался ограбить дом и ранил двоих полицейских. Также боевики ДНР готовили теракт на территории Украины. СБУ обезвредила их тайник.