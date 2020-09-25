подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
25 сентября 2020, пятница, 15:48 138
Медицина 2020-09-25T16:00:01+03:00
Українські Новини
За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек

За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек

Александр Савич
коронавирус в Украине, Диагностика коронавируса, тесты на коронавирус, ПЦР-тесты, ИФА-тесты
Количество тестов на коронавирус за сутки в Украине. Фото: facebook.com/pokrovambf
Количество тестов на коронавирус за сутки в Украине. Фото: facebook.com/pokrovambf

24 сентября было проведено 27 497 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 386 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18,7% меньше по сравнению с 23 сентября, в то время как Минздрав планирует увеличить количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 50 тыс. в сутки.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 47 883 тестирования, из них 27 497 методом ПЦР, а также 20 386 методом ИФА", – сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 156 653 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 25 сентября поступило 3 793 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 256 970 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українські новини, за сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 380 человек.

Также смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки.

Больше новостей о: коронавирус в Украине Диагностика коронавируса тесты на коронавирус ПЦР-тесты ИФА-тесты

В одном из вузов Донецкой области студент заразилс...
"Феофания" закупила тесты на COVID-19, но не прово...
Степанов рассчитывает увеличить количество тестиро...
В интернете можно купить фейковые справки о прохож...
Заболеваемость коронавирусом в Киеве приближается к 400 случаям за сутки
Заявление на регистрацию кандидатами в мэры Харькова подали 15 человек. Полный список
Новости
Зеленский анонсировал строительство нового аэропорта в Закарпатской области 15:52
За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек 15:48
Депутата сельсовета во Львовской области подозревают в отчуждении земли Минобороны 15:45
В одном из вузов Донецкой области студент заразился коронавирусом 15:42
Ночной домашний арест Чорновол сменили на личное обязательство 15:26
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом 05:20 Инфографика
больше новостей
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
больше новостей
Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok