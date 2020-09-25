За сутки в Украине тесты на коронавирус сдали почти 48 тыс. человек

Количество тестов на коронавирус за сутки в Украине. Фото: facebook.com/pokrovambf

Количество тестов на коронавирус за сутки в Украине. Фото: facebook.com/pokrovambf

24 сентября было проведено 27 497 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 2,7% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 20 386 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 18,7% меньше по сравнению с 23 сентября, в то время как Минздрав планирует увеличить количество тестирований на COVID-19 методом ПЦР до 50 тыс. в сутки.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 47 883 тестирования, из них 27 497 методом ПЦР, а также 20 386 методом ИФА", – сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 156 653 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 25 сентября поступило 3 793 сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 256 970 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українські новини, за сутки в Киеве коронавирус диагностировали у 380 человек.

Также смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки.

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