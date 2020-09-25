Депутата сельсовета во Львовской области подозревают в отчуждении земли Минобороны

Службы безопасности Украины, которая ранее поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины, проводит 20 обысков во Львовской области из-за возможного отчуждения земли Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что один из депутатов, который входит в земельную комиссию, вступил в сговор со служебными лицами квартирно-эксплуатационного отдела Минобороны. Они организовали противоправный механизм незаконного отчуждения 1,7 га земли военного городка. Затем злоумышленники вносили недостоверные данные о размещении межевых знаков охранной полосы и разделение ее на земельные участки площадью 0,08-0,15 га. Право собственности они оформляли на подставных лиц и продавали гражданам по цене примерно 5 тысяч долларов США за 0,01 га", - сказано в нем.

По предварительной оценке экспертов, рыночная стоимость незаконно отчужденной земли составляет 30 млн гривен.

Правоохранители задокументировали депутата в офисе нотариуса при переоформлении документации, заключении договоров купли-продажи земельных участков и получении за их продажу 165 тыс. долларов.

В настоящее время проводится более 20 обысков: в служебных помещениях сельсовета и Минобороны, по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях.

Оценка полученных доказательств в уголовном производстве на данный момент продолжается.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, готовится объявления о подозрении в совершении преступлений всем фигурантам дела.

Продолжаются следственные действия.

Дополнительно устанавливается возможная причастность других должностных лиц к коррупционной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ подозревает руководство Обуховского городского совета Киевской области в организации незаконного механизма отчуждения из собственности территориальной общины 1 га земли.

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