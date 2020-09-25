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25 вересня 2020, пʼятниця, 15:45 6
Силові структури 2020-09-25T16:15:01+03:00
Українські Новини
Депутата сільради у Львівській області підозрюють у відчуженні землі Міноборони

Депутата сільради у Львівській області підозрюють у відчуженні землі Міноборони

Елена Новикова
Корупція, Міноборони, відчуження землі
Затриманян правопорушників. Фото: СБУ
Затриманян правопорушників. Фото: СБУ

Служби безпеки України проводить 20 обшуків у Львівській області через можливе відчуження землі Міністерства оборони після того, як співробітники СБУ зловили на хабарі в 200 тисяч доларів керівника підприємства НАН України. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби отримали інформацію, що один з депутатів, який входить в земельну комісію, вступив у змову зі службовими особами квартирно-експлуатаційного відділу Міноборони. Вони організували протиправний механізм незаконного відчуження 1,7 га землі військового містечка. Потім зловмисники вносили недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги і поділ її на земельні ділянки площею 0,08-0,15 га. Право власності вони оформляли на підставних осіб і продавали громадянам за ціною приблизно 5 тисяч доларів США за 0,01 га" , - сказано в ньому.

За попередньою оцінкою експертів, ринкова вартість незаконно відчуженої землі становить 30 млн гривень.

Правоохоронці задокументували депутата в офісі нотаріуса при переоформленні документації, укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок і отримання за їх продаж 165 тис. доларів.

Наразі проводиться більш як 20 обшуків: в службових приміщеннях сільради та Міноборони, за місцем проживання підозрюваних і в їх автомобілях.

Оцінки отриманих доказів у кримінальному провадженні на сьогодні триває.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, готується оголошення про підозру у вчиненні злочинів всім фігурантам справи.

Тривають слідчі дії.

Додатково встановлюється можлива причетність інших посадових осіб до корупційної діяльності.

Як повідомляли Українськi Новини, СБУ підозрює керівництво Обухівської міської ради Київської області в організації незаконного механізму відчуження з власності територіальної громади 1 га землі .

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