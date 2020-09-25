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  • Каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы с молочными железами. Как предупредить рак груди
25 сентября 2020, пятница, 15:30 22
Lifestyle 2020-09-25T15:30:21+03:00
Українські Новини
Каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы с молочными железами. Как предупредить рак груди

Каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы с молочными железами. Как предупредить рак груди

Елена Новикова
Рак, Интер, рак груди, Телеканал Интер, Хорошее здоровье на Интере, Рак молочной железы

В четверг, 24 сентября, на телеканале "Интер" вышел выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный профилактике рака молочной железы – лидера среди женских онкологических заболеваний в Украине, в то время, как ранее в программе рассказывалось о гриппе и его отличиях от простуды. О том, каковы симптомы рака, как болезнь проявляется и развивается, какие существуют методы лечения и какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы избежать проблем, рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: онкомаммолог Милан Малец, психолог Наталья Ломоносова, пластический хирург и онкомаммолог Андрей Якобчук.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала "Интер".

По статистике, каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы с молочными железами, но к врачам обращается слишком поздно: при первом осмотре у большинства пациенток выявляют метастатические стадии болезни, которые лечить достаточно сложно. Но если болезнь распознать вовремя, то в 95% случаев врачи гарантируют возвращение к полноценной жизни.

"Существует заблуждение о том, что если "я нормально себя чувствую" и "ничего не болит", то и не стоит беспокоиться. Все не так просто. Болей у женщины на ранних стадиях болезни, как правило, не наблюдается. Они могут возникать уже при более "запущенном" состоянии. Поэтому обращаться к врачу нужно не только при тревожных симптомах, но и это самое главное – когда ничего не беспокоит! Если жалоб нет, врача-гинеколога и врача-маммолога надо посещать не реже одного раза в год. Если же вы обнаружили уплотнения, выделения из сосков, изменения кожи, не теряйте драгоценное время – сразу запишитесь на прием к врачу", рассказывает онкомаммолог Милан Малец.

Эксперты считают, что лучший метод борьбы с болезнью – это правильная профилактика рака молочной железы и своевременная диагностика.

Фото: "Хорошее здоровье на Интере" про рак груди у женщин. Фото: пресс-служба телеканала

Раз в месяц проводите самоосмотры

"Оптимальное время для выполнения такой процедуры – с 7 по 15-й дни менструального цикла. Самообследование нужно проводить перед зеркалом. Делать пальпацию груди можно по-разному, например, круговыми движениями от сосков к основанию. Задача женщины – проверить, нет ли уплотнений, узелков, увеличения лимфоузлов. После душа нужно осмотреть себя: сначала встать перед зеркалом, положить руки на пояс, затем поднять их или развести в стороны. То же самое необходимо сделать, повернувшись к зеркалу боком. При этом важно обратить внимание на форму груди, ее контуры, цвет кожи – он должен быть однородным", – рассказывает Милан Малец.

При самообследовании должны отсутствовать:

  • асимметрия молочных желез;
  • отечность или стянутость кожи;
  • воспаления, бугры, опухоли;
  • покраснения;
  • выделения из соска;
  • болевые ощущения.

Если вы замечаете изменения в форме, цвете или структуре молочной железы или нащупываются уплотнения – это повод обратиться к врачу.

Раз в год посещайте маммолога и гинеколога

В 95% случаев болезнь не дает о себе знать. Поэтому нарушения может выявить только специалист. Профилактические осмотры у гинеколога или маммолога раз в год обязательны для всех женщин старше 18 лет.

Раз в год делайте маммографию и УЗИ молочных желез

"Если вам от 20 до 39 лет, рекомендуется проводить УЗИ груди. Обычно это делается на 5-10 день цикла. После 40 лет – обязательно более точное исследование – маммография. Оно позволяет получать более точные результаты независимо от дня цикла. Такое профилактическое исследование можно проводить раз в 1-2 года, но если у женщины есть предрасположенность, например, в семье были случаи онкологических заболеваний, маммография раз в год – обязательна. Нельзя терять бдительность и женщинам после травм молочной железы, не рожавшим или родившим в позднем возрасте", отмечает онкомаммолог Андрей Якобчук.

Несмотря на то, что современная медицина знает, как бороться с раком груди, и дает много шансов на выздоровление, в нашем обществе доминирует психологический страх перед словом "рак". И это увеличивает печальную статистику заболеваний.

По мнению специалистов, регулярные обследования, позитивные мысли, минимум стрессов и здоровый образ жизни – главные принципы, на которых строится наше здоровье.

 

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