Женщины заболевают в два раза чаще мужчин: эксперты рассказали, что нужно знать о депрессии

Во вторник, 22 сентября, вышел новый выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный депрессии, который, по данным ученым, вызывает вирус. Постоянное плохое настроение, безразличие к окружающему миру, заторможенность, тяжелый сон – все эти симптомы могут указывать на наличие болезни. Как отличить осеннюю хандру от серьезного заболевания? Кто рискует заболеть депрессией? В студии программы ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу рассказали о причинах этой болезни и способах ее лечения.

Об этом пишет пресс-служба "Интер".



По данным ВОЗ, депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств – от него страдает более 300 миллионов человек во всем мире. Ежегодно более половины из них лишаются трудоспособности. При этом женщины заболевают в два раза чаще мужчин.

"Не стоит недооценивать депрессию, она может отравлять жизнь на протяжении многих лет, – объясняет психолог Орест Шупенюк. – И советы "взять себя в руки", "держать удар" и "не расклеиваться" не только бесполезны, но и очень вредны: страдающий депрессией часто не способен контролировать себя. Укоры друзей приводят лишь к тому, что человек еще больше уверяется в своей слабости".

По словам психолога, депрессия – это серьезная болезнь, которая характеризуется четкими симптомами, позволяющими отличить ее от плохого настроения. К основным признакам заболевания относятся: потеря интереса к жизни, ангедония (невозможность чувствовать радость), упадок сил.



"Если данные симптомы проявляются одновременно и держатся не менее двух недель, то есть все основания заподозрить депрессию", – утверждает специалист.

В студию программы пришли люди, которые уже столкнулись с депрессией. Известная певица Карина Плай рассказала, как переживала сложные времена и искала душевное равновесие. Когда певица поняла, что у нее не просто плохое настроение, а тяжелая болезнь? Почему возникает депрессия? И что Карина Плай советует людям, которые потеряли вкус к жизни?

На ток-шоу также пришла парикмахер-стилист Руслана Абдувалиева. Женщина на собственном опыте узнала, что главный признак депрессии – безразличие ко всему. Как жить, когда жить вообще не хочется? К кому обращаться? Еще одна героиня программы – Елена Надточий – после трагической смерти сыновей пережила страшную депрессию, но все же смогла снова почувствовать радость жизни. Что помогло ей? И стоит ли молчать, если вы пережили боль?

Разобраться во всех вопросах, связанных с депрессией, помогут эксперты "Хорошего здоровья на Интере": диетолог Ольга Безуглая, психолог Орест Шупенюк, терапевт Инна Ковалева.

"Сдерживаемые эмоции подобны бомбе, которая взрывается внутри, – считает психолог. – Даже здоровые люди, которые все держат в себе, расплачиваются за свое видимое хладнокровие неврозами и психосоматическими заболеваниями. Если хочется плакать – плачьте, хочется кричать – кричите, хочется петь – пойте. Единственное, чего нельзя делать, – это носить эмоции в себе. Если вы не озвучите их, то эмоции останутся внутри и позже разорвут на части".







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