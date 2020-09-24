Движение на участке улицы Вышгородской в Киеве полностью перекроют

Движение на улице Вышгородской в Киеве полностью перекроют. Фото: pixabay.com

Движение на улице Вышгородской в Киеве полностью перекроют. Фото: pixabay.com

Вслед за частичным ограничением движения на улице Новоконстантиновской в Киеве , стало известно, что 25 и 26 сентября в ночное время будет полностью перекрыт участок улицы Вышгородская в столице. Об этом сообщает Коммунальная Корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Так, с 23:30 25 сентября до 6:00 26 сентября и с 23:30 26 сентября до 6:00 27 сентября движение на участке улицы Вышгородской в Киеве от пл. Шевченко до ул. Берестецкой будет полностью перекрыто.

"Средний ремонт ул. Вышгородской на завершающем этапе. Обновляем покрытие на участке от пл. Шевченко до ул. Берестецкой.

В течение двух ночей будем выполнять асфальтирование.

Во время работ движение на участке улицы будет полностью перекрыто", – сообщают в "Киевавтодоре".

Объехать ремонтную зону можно так:

пл. Шевченко – ул. Полярная – ул. Автозаводская – ул. Дубовицкая – ул. Вышгородская; ул. Вышгородская – ул. Приорская – ул. Автозаводская – ул. Полярная – пл. Шевченко.

В "Киевавтодоре" также приносят извинения за временные неудобства.

Движение на участке улицы Вышгородской полностью перекроют на 2 ночи. Карта: "Киевавтодор"

Как сообщали Українські новини, в Киеве частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской до 27 октября.

Также движение частично ограничено на улице Бальзака.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости