Не хватает стажа для пенсии: какими будут выплаты и что предусмотрено законом

В то время, как у украинцев могут высчитать половину пенсии, стаж, необходимый для получения пенсии повышают каждый год. Но не всем украинцам лет официального трудоустройства хватит, чтобы выплаты были назначены.

Об этом пишет На пенсии.

В частности, в редакцию издания обратилась женщина, которой до 30 лет стажа не хватает 7 месяцев.

"Я родилась в 1952 году. В 1967 году пошла на работу в колхозный детский сад воспитателем. Поскольку я была несовершеннолетней, мне поставили 171 трудодень. А нужно было выработать 200 трудодней, как у взрослых. Колхоза уже нет, и протоколы не сохранились. В Пенсионном фонде говорят, что я должна доработать 7 месяцев за 1967 год, чтобы у меня было 30 лет стажа. Как быть?", - написала она.

Как пишет издание, при исчислении стажа работы в колхозе за период после 1965 года, если член колхоза не выполнял без уважительных причин установленного минимума трудового участия в общественном хозяйстве, учитывается время работы по фактической продолжительности.

В силу возраста женщине выставляли неполный трудовой день, и всего за 1967 год насчитан 171 трудодень, а необходимо было выработать 200 трудодней. "Если бы вы выработали 200 трудодней, то в стаж засчитали бы полный календарный год. В ином случае в стаж должны засчитать только 171 день по фактической продолжительности. В данном случае все законно", - сказано в ответе.

Сообщается, что на сегодняшний день наличие 30 лет стажа позволяет женщинам получать пенсию в размере не менее 2100 грн, что предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины №251 от 1 апреля 2020 года "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

Кроме того, согласно статье 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", минимальная пенсия для лиц, которым исполнилось 65 лет, при 30 годах стажа у женщин и 35 годах у мужчин, устанавливается в размере 40% от минимальной зарплаты. До 1 сентября это было 1889,20 грн. (4723 грн. х 40%), а с 1 сентября – 2000 грн. (5000 х 40%). Для всех остальных категорий граждан минимальная пенсия с 1 июля 2020 года составляет 1712 грн, что соответствует размеру прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

При отсутствии 30 лет стажа обе указанные нормы не распространяются. Исправить ситуацию можно, только доработав недостающие месяцы, если есть такая возможность.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию.

Напомним, новый проект госбюджета на 2021 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 6500 гривен, а пенсии украинцам повысят трижды.

Тем временем, украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: как можно получить выплаты.

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