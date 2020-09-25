Сайт Нацполиции возобновил работу после взлома

Сайт Национальной полиции возобновил работу после того, как подвергся кибератаке. Об этом свидетельствует информация на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В результате хакерской атаки сайт не работал 2 дня.

Первые сообщения после взлома 23 сентября на сайте появились 25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция начала расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта ведомства 23 сентября. 23 сентября в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, а именно на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей.

Также в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки.

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