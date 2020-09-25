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25 сентября 2020, пятница, 13:44 91
Силовые структуры 2020-09-25T14:30:03+03:00
Українські Новини
Сайт Нацполиции возобновил работу после взлома

Сайт Нацполиции возобновил работу после взлома

Анна Рудык
Хакеры, взлом сайта, Нацполиция, сайт Нацполиции
Сайт Нацполиции
Сайт Нацполиции

Сайт Национальной полиции возобновил работу после того, как подвергся кибератаке. Об этом свидетельствует информация на сайте Национальной полиции, передают Українськi Новини.

В результате хакерской атаки сайт не работал 2 дня.

Первые сообщения после взлома 23 сентября на сайте появились 25 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция начала расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта ведомства 23 сентября. 23 сентября в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, а именно на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей.

Также в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки

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