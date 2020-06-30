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  • За вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Как будут наказывать за нарушение ПДД с 1 июля
30 июня 2020, вторник, 09:38 1483
Общество 2020-06-30T10:15:18+03:00
Українські Новини
За вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Как будут наказывать за нарушение ПДД с

За вождение в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность. Как будут наказывать за нарушение ПДД с 1 июля

Ирина Николенко
Водители, ПДД, уголовная ответственность, нарушение ПДД, штрафы за нарушение ПДД
С 1 июля втсупает уголовная ответственность за нетрезвое вождение. Фото: pixabay
С 1 июля втсупает уголовная ответственность за нетрезвое вождение. Фото: pixabay

После того, как в Киеве МВД запустила автоматическую видеофиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД), с 1 июля ужесточат меры наказания для водителей в нетрезвом виде – вводят уголовную ответственность. Также увеличили штрафы до 51 тысяч гривен, передают Українські Новини.

Ужесточения мер наказания предусмотрены в законе (№ 2617-VIII), который Рада приняла в ноябре 2018 года. Он должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, однако дату перенесли на полгода.

Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде

Главное нововведение – вождение в нетрезвом виде будет квалифицировано как уголовное преступление, а не как административное нарушение.

За нетрезвое вождение водитель получит судимость по новой статье Уголовного кодекса 286−1 УК — даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Информация о судимости будет находится в электронной базе данных Национальной полиции, даже если будет погашена позже. А в справке об отсутствии / наличии судимости запись о привлечении к уголовной ответственности будет отображаться всегда.

Также расширили список обстоятельств, когда водителя могут признать виновным в нетрезвом вождении.

Уголовная ответственность наступает в таких случаях:

  • вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");
  • допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");
  • отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;
  • употребление алкоголя после остановки полицией или после ДТП, но до медицинского освидетельствования — чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности ("употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования — или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования").

Увеличение штрафов за нетрезвое вождение

При первом нарушении — штрафы от 17 тыс. до 32 тыс. гривен (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

При повторном правонарушении — штраф до 51 тыс. гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Ранее Українські Новини сообщали, в Киеве водители придумали, как обойти автофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Также в столице зафиксировали новый антирекорд по скорости – водитель двигался со скоростью 224 км/ч.

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