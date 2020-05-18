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18 мая 2020, понедельник, 19:44 75
Финансы 2020-05-18T19:44:32+03:00
Українські Новини
Стало известно какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кре

Стало известно какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит"

Татьяна Зотова
Дельта Банк, Коллекторы, Банк Финансы и кредит, Николай Лагун, Константин Жеваго, ФГВФЛ
Банкротство
Банкротство "Дельта Банка". Фото из открытых источников

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подписал договоры с международными коллекторами для возврата активов обанкротившихся банков "Финансы и Кредит" (основной бенефициар Константин Жеваго) и "Дельта Банк" (бенефициар - Николай Лагун). Конкурс по отбору коллекторов ФГВФЛ объявил еще в ноябре 2019 года.

Об этом говорится в материале "Охота на Жеваго и Лагуна открыта", опубликованном на портале Politicus

2 апреля 2020 года в конкурсе по "Финансам и Кредиту" победила следующая команда коллекторов:

  • Gateley PLC - главный подрядчик.
  • Littleton Chambers – барристеры (британские адвокаты высокой категории, которые ведут дела в судах). Их роль ключевая, потому что блокировать и отсуживать активы Украина будет в английских судах.
  • Grand Thornton UK LLP – аудиторы, арбитражные управляющие, assets tracers. Эта компания будет заниматься поиском активов. Известна в Украине как аудитор НАК "Нефтегаз" и инвестиционный консультант Фонда госимущества.
  • Ogier (BVI) – юристы. Очевидно, специалисты по работе в оффшорной юрисдикции – Британских Виргинских островах.
  • GZG (Кіпр) – юристы. Видимо, по Кипру.
  • Stephane Bonifassi (Франція) – юристы. Видимо, представляют интересы группы во Франции.
  • Bench Walk Advisors LLC – инвестор.

10 апреля 2020 года в конкурсе по "Дельта Банку" победила такая команда:

  • DWF Law – генеральный подрядчик. Гигантская транснациональная юридическая корпорация с главным офисом в Манчестере и 31 офисом по всему миру.
  • Erskine Chambers – барристеры.
  • Essex Court Chambers – барристеры.
  • DWF Forensic Limited — аудиторы, арбитражные управляющие, assets tracers.
  • Kroll Associates — аудиторы, арбитражные управляющие, assets tracers. Известны в Украине как генеральный подрядчик по поиску активов "ПриватБанка", которые вывел из банка Игорь Коломойский.

В первом случае в списке есть инвестор, во втором – нет. Это означает, что в двух сделках прописаны разные финансовые модели. 

Первая – более выгодная в случае успеха, потому что все расходы должна финансировать сама Украина. В данном случае – ФГВФЛ. Но в случае неудачи, все расходы легли бы тоже на ФГВФЛ.

Вторая модель – менее выгодная для Украины. В этой операции появляется так называемый инвестор – как в конкурсе по "Финансам и Кредиту". Инвестор вкладывает свои деньги, снимая эту нагрузку с государства Украина. В случае провала, Украина не платит ничего. Но в случае успеха инвестор рассчитывает получить часть денег, отсуженных у Жеваго. И этими деньгами придется пожертвовать.

Напомним, в 2015 году банк "Финансы и Кредит" обанкротился. В том же году "Дельта Банк" был признан неплатежеспособным.

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