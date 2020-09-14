Что делать, если коллекторы требуют чужие кредиты: в НБУ дали подробную инструкцию

В июле 2020 года Национальный банк Украины получил 535 жалоб на действия коллекторов. В НБУ заявили, что коллекторы не имеют права угрожать родственникам или соседям должника, если те не являются поручителями. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Так, в НБУ сообщили, что, давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство", – пояснили в Нацбанке.

Также в НБУ подчеркнули, что коллекторы не имеют права на обработку персональных данных без согласия владельца.

“Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес – это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца”, - добавили в НБУ.

Кроме того, в Нацбанке отметили, что принудительно взыскивать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители.

"Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство. Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга. А принудительно взыскивать долг могут только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители", – сказали в НБУ.

Советы от НБУ по защите от коллекторов:

во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки.

во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

в-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщали Українські Новини, в мае стало известно, какие коллекторы будут охотиться за активами бывших владельцев банков "Дельта" и "Финансы и кредит".

Также в декабре 2019 года ВР приняла за основу законопроект "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".

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