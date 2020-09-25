Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за вспышки COVID-19

Аппарат Государственной миграционной службы прекратил прием граждан в связи с заболеванием работников коронавирусом, в то время, как смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В аппарате Миграционной службы прекращен прием граждан. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и в связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9", - сказано в нем.

Отмечается, что проводятся дезинфекционные мероприятия.

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