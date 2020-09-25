подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
25.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Кандидаты в ОТГ: лидеры общин или "денежные мешки"? Выборы 2020 в условиях коронавируса"

25 сентября 2020, пятница, 10:32 88
Общество 2020-09-25T10:34:15+03:00
Українські Новини
Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за вспышки COVID-19

Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за вспышки COVID-19

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Аппарат Миграционной службы
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Аппарат Государственной миграционной службы прекратил прием граждан в связи с заболеванием работников коронавирусом, в то время, как смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"В аппарате Миграционной службы прекращен прием граждан. Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и в связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9", - сказано в нем.

Отмечается, что проводятся дезинфекционные мероприятия.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каком городе больше всего заболевших COVID-19.

Ранее украинские врачи показали, как коронавирус изменяет легкие инфицированных.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Распространение коронавируса заражение коронавирусом Аппарат Миграционной службы

Депутат Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога
Смертность от коронавируса увеличилась на треть за сутки. Статистика по регионам
Новости
Аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан из-за вспышки COVID-19 10:32
Доллар перед выходными снова подскочил, а евро упал в цене 10:30
Дело против Кондзели передавали в полицию, но Генпрокуратура вернула его, — защита 10:22
Пожар в многоэтажке на Троещине. Фото: пресс-служба ГСЧС
Верхние этажи в дыму и копоти. В Киеве на Троещине горела многоэтажка 10:09
Позор грузинского футбола: клуб из Фарерских островов деклассировал некогда знаменитое тбилисское "Динамо" со счетом 6:1 10:01
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Тарифы на коммуналку вырастут с 1 октября: сколько украинцы будут платить за свет и воду 05:40
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok