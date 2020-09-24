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24 сентября 2020, четверг, 23:56 156
Происшествия 2020-09-25T00:30:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области на ГП "Мирноградуголь" погиб шахтер

В Донецкой области на ГП "Мирноградуголь" погиб шахтер

Константин Долгий
Донецкая область, Происшествия, Мирноград, Мирноградуголь, Смерть на шахте
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

В то время как Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды работникам угольной промышленности, в Донецкой области прокуратура взяла руководство над криминальным производством по факту гибели работникам угольной шахты.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Инцидент произошел около 00:30 в четверг, 24 сентября, на территории "Шахты 5/6″ — обособленного подразделения Государственного предприятия "Мирноградуголь".

Сообщается, что во время выполнения ремонтно-восстановительных работ электрического трансформатора на горизонте 610 м от удара электрическим током погиб электрослесарь. В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте.

Местная прокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщали Українські Новини, работник шахты "Червоноградская" во Львовской области погиб в результате обвала породы.

Также сообщалось, что на шахте в Луганской области обрушение бетонного крепления привело к смерти горняка.

Кроме того, в результате оползней и последующего обвала на золотом руднике в Демократической Республике Конго погибли не менее 50 человек.

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