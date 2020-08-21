Во Львовской области на шахте погиб горняк

Сегодня, 21 августа, стало известно о смерти горняка на государственной шахте "Червоноградская" во Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горькая весть с шахты №2 "Червоноградская" (ГП "Львовуголь"). Из-за несовместимых с жизнью травм погиб горняк Александр Лукаш 1985 года рождения. Трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент", - написал он.

По словам главы профсоюза, спасти жизнь горняку не удалось. Детали несчастного случая устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, шахтер погиб из-за обвала в шахте государственного предприятия "Мирноградуголь" шахта "Центральная" (Донецкая область).

Ранее в результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк.

Также в Днепропетровской области в Павлограде во время обвала на шахте погиб один горнорабочий.

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