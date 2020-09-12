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12 сентября 2020, суббота, 15:52 61 Видео
Африка 2020-09-12T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Конго 50 человек погибли после обрушения на золотом прииске

В Конго 50 человек погибли после обрушения на золотом прииске

Константин Долгий
Африка, Авария на шахте, Демократическая Республика Конго, обвал шахты
Люди собрались у шахты, где произошел обвал. Фото: скриншот YouTube
Люди собрались у шахты, где произошел обвал. Фото: скриншот YouTube

В то время как в Луганской области шахтер погиб из-за обвала на шахте, как минимум пять десятков человек стали жертвами обрушения почвы, которое произошло на кустарном золотом прииске в Демократической Республике Конго (ДРК).

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает канал Sky News, передают Українські Новини.

Инцидент произошел вечером на одном из нелегальных рудников, который расположен вблизи населенного пункта Камитуга на востоке страны.

Причиной обвала стали обильные осадки, выпавшие на этой территории днем ранее. Вода просочилась в грунт и спровоцировала оползни, которые накрыли людей, работающих в шахте. Речь идет о 50 молодых людях.

По словам собеседника канала, данный рудник не подпадает под действие концессии Камитуги, владельцем которой является горнодобывающая компания из Канады Banro Corporation, и является кустарным.

В социальных сетях распространяются фотографии с места трагедии, на которых, как сообщается, запечатлены несколько сотен человек. Они собрались на склоне холма возле входа в заваленную шахту.

 

Как сообщали Українські Новини, в июле одновременно на двух песчаных карьерах в Киевской и Днепропетровской областях произошли обвалы, в результате которых погибли три человека.

Кроме того, трое детей стали жертвами обвала песка на карьере в Харьковской области.

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