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28 июля 2020, вторник, 13:35 373
Происшествия 2020-07-28T16:45:03+03:00
Українські Новини
В Луганской области из-за обрушения бетонного крепления погиб шахтер

В Луганской области из-за обрушения бетонного крепления погиб шахтер

Елена Новикова
Шахта, Луганская область, Шахтер, Обвал на шахте, Гибель шахтера
Шахта. Фото: pixabay
Шахта. Фото: pixabay

Шахтер погиб из-за обрушения бетонного крепления в шахте "Новодружеская" угледобывающей компании "Лисичанскуголь" (Луганская область).

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, передают Українські Новини.

"27 июля в шахте "Новодружеская" "Лисичанскугля" произошел несчастный случай с проходчиком участка подготовительных работ №1 Прохорцевым Константином Валерьевичем, 1979 года рождения. 27 июля в 15:40 произошло внезапное обрушение фрагмента бетонного крепления с кровли выработки, в результате чего Прохорцев получил политравму", - говорится в нем.

Отмечается, что до прибытия врачей потерпевший находился в медпункте шахты без сознания, ему оказывалась первая медицинская помощь.

Однако политравма оказалась несовместимой с жизнью и в 16:25 врачи констатировали смерть пострадавшего.

В свою очередь территориальным органом Гоструда в Луганской области создана комиссия по специальному расследованию.

Минэнерго и лично временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля шахтер погиб из-за обвала в шахте государственного предприятия "Мирноградуголь" шахта "Центральная" (Донецкая область).

Ранее в результате обвала на шахте в Луганской области погиб один горняк.

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