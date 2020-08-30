В День шахтера Зеленский вручил награды десяткам горняков

В День шахтера Президент Владимир Зеленский вручил государственные наградами работникам угольной отрасли.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Президент Владимир Зеленский отметил украинских шахтеров государственными наградами за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий указ № 367/2020 Глава государства подписал по случаю Дня шахтера.

Так, Президент наградил одного горняка орденом "За заслуги" II степени, пять работников - орденом "За заслуги" III степени, двенадцать работников - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени, восемь - медалью "За труд и доблесть" и одного - орденом княгини Ольги III степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", а еще двенадцати - "Заслуженный шахтер Украины".

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа - нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах", - заявил глава государства.

Как сообщали Українські Новини, в Луганской области на одной из шахт ПАО "Лисичанскуголь" случился обвал, в результате чего погиб один шахтер, еще один получил многочисленные травмы.

Ранее в Днепропетровской области в Павлограде во время обвала на шахте погиб один горнорабочий.

В это же время на Донбассе боевики уничтожили двве шахты: Новопавловскую и Миусинскую, они затоплены. Затопленные шахты находятся в городе Хрустальный (ранее г. Красный Луч).

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