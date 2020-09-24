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24 сентября 2020, четверг, 23:14 10
Силовые структуры 2020-09-24T23:14:21+03:00
Українські Новини
В Сумах неизвестные в балаклавах "похитили" полковника ВСУ. Позже оказалось, что это были учения

В Сумах неизвестные в балаклавах "похитили" полковника ВСУ. Позже оказалось, что это были учения

Александр Савич
Учения, Похищение, ВСУ, похищение человека, План перехват
Полковника Юрия Полоуса
Полковника Юрия Полоуса "выкрали" для учений. Фото: sts.sumy.ua

В то время как на сайт Национальной полиции была совершена кибератака, в ночь на 24 сентября в Сумах неизвестные в балаклавах и с оружием проникли на территорию Сумского национального аграрного университета и похитили полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса. Позже оказалось, что это были учения. Об этом сообщает АрміяInform.

Шестеро неизвестных в масках и с оружием, которые представились сторожу сотрудниками СБУ, зашли в комнату общежития по месту жительства командира в/ч А-7045 ВСУ полковника Юрия Полоуса и выкрали его.

Полоуса якобы связали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В городе была введена в действие полицейская операция "Перехват".

"Начальник Управления по связям с общественностью ВС Украины полковник Богдан Сеник разъяснил, что такое "похищение" было отработано как вводная, одна из легенд учений для отработки действий в подобных ситуациях и координации с другими силовыми структурами", – сообщает АрміяInform.

Как сообщали Українські новини, за прошедшие сутки в ВСУ коронавирусом заболели 57 человек.

Также 21 сентябр на полигоне Ягорлык в результате стрельб случился большой пожар.

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