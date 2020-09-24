В ВСУ коронавирусом заболели почти 60 человек за прошедшие сутки

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 645 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 24 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 645 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1 967 человек, летальных случаев - 10", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 791 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, составляет 180 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и 2 работника ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Винницкого региона - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 2 военнослужащих, изолятор воинской части Одесской области - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека (Киевская область - 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ, Львовская область - 4 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Одесская область - 9 военнослужащих, Хмельницкая и Ривненская области - по 2 военнослужащих, Полтавская, Днепропетровская и Волынская области - по 1 военнослужащему, Тернопольская область - 4 работника ВСУ).

Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября в Вооруженных силах был зарегистрирован 31 новый случай заболевания.

В то же время среди правоохранителей было зарегистрировано 103 новых случая коронавируса за 22 сентября.

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