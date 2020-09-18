подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
18 сентября 2020, пятница, 22:04 13 Фото
Силовые структуры 2020-09-18T22:05:07+03:00
Українські Новини
В Киеве прекращена работу интернет-магазина, где продавали наркотики

В Киеве прекращена работу интернет-магазина, где продавали наркотики

Константин Долгий
Киев, Наркоторговля, Национальная полиция Украины

В то время как Херсоне пресекли деятельность двух онлайн-порностудий с многомиллионными доходами, в Киеве сотрудники полиции ликвидировали интернет-магазин, с помощью которого продавали наркотические вещества.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины.

Накануне сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью получили информацию о двух жителях столицы, которые с помощью сети Интернет организовали продажу наркотиков в Киеве и области.

Ими оказались 51-летняя женщина и 41-летний мужчина. В мессенджере Telegram они создали канал, в котором предлагали продать психотропные и наркотические вещества.

Наркотические вещества, изъятые в ходе обысков. Фото: npu.gov.uaНаркотические вещества, изъятые в ходе обысков. Фото: npu.gov.ua

Как правило, злоумышленники договаривались об оптовой продаже, изготавливали наркотические вещества и после этого оставляли "товар" в заранее уговоренном месте. Отмечается, что для постоянных клиентов наркоторговцы организовали акции и систему скидок.

Результат обысков по месту жительства злоумышленников. Фото: npu.gov.uaРезультат обысков по месту жительства злоумышленников. Фото: npu.gov.ua

В ходе спецоперации правоохранители задержали торговцев наркотиками в рамках ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении.

Как сообщали Українські Новини, накануне в столице задержали сотрудника полиции, который в свободное от работы время занимался распространением наркотических средств. В ходе обысков у задержанного нашли пистолет беглого президента Януковича и кусты конопли.

Также сообщалось, что в Киеве активисты утроили рейд по улицам Оболони и закрасили рекламы Telegram-каналов, где торгуют наркотиками.

Больше новостей о: Киев Наркоторговля Национальная полиция Украины

Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности
Силовики ловят в Умани хасидов-нелегалов. Паломников будут выдворять из страны
Новости
В Киеве прекращена работу интернет-магазина, где продавали наркотики 22:04 Фото
Еще 30 столичных классов отправляется на "дистанционку" 21:58
Сегодня ночью Украину накроют первые заморозки 21:51
Украина на саммите в октябре присоединится к "Зеленому Соглашению" ЕС 21:48
В 7 раз выше среднего показателя по Украине. Где больше всего болеют COVID-19 21:34
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
Зарплаты и пенсии повысят, но не всем: что ждать украинцам от госбюджета-2021 05:30
На новых Renault украинского производства будут машинокомплекты из России 05:30
больше новостей
Один год войны НАБУ против меня: 9 тысяч уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Олег Бахматюк 12:13
Он обязательно сядет в тюрьму, — Зеленский о подозрении Юрченко 18:00
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
больше новостей
Киев остается в "оранжевой зоне". К нему присоединяются Тернополь, Черновцы и Ивано-Франковск
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok