В Киеве прекращена работу интернет-магазина, где продавали наркотики

В то время как Херсоне пресекли деятельность двух онлайн-порностудий с многомиллионными доходами, в Киеве сотрудники полиции ликвидировали интернет-магазин, с помощью которого продавали наркотические вещества. Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины. Накануне сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью получили информацию о двух жителях столицы, которые с помощью сети Интернет организовали продажу наркотиков в Киеве и области. Ими оказались 51-летняя женщина и 41-летний мужчина. В мессенджере Telegram они создали канал, в котором предлагали продать психотропные и наркотические вещества. Наркотические вещества, изъятые в ходе обысков. Фото: npu.gov.ua Как правило, злоумышленники договаривались об оптовой продаже, изготавливали наркотические вещества и после этого оставляли "товар" в заранее уговоренном месте. Отмечается, что для постоянных клиентов наркоторговцы организовали акции и систему скидок. Результат обысков по месту жительства злоумышленников. Фото: npu.gov.ua В ходе спецоперации правоохранители задержали торговцев наркотиками в рамках ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении. Как сообщали Українські Новини, накануне в столице задержали сотрудника полиции, который в свободное от работы время занимался распространением наркотических средств. В ходе обысков у задержанного нашли пистолет беглого президента Януковича и кусты конопли. Также сообщалось, что в Киеве активисты утроили рейд по улицам Оболони и закрасили рекламы Telegram-каналов, где торгуют наркотиками.