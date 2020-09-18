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18 сентября 2020, пятница, 07:15 840 Фото
Силовые структуры 2020-09-18T07:15:01+03:00
Українські Новини
Деятельность двух порностудий с многомиллионными доходами пресекли в Херсоне

Деятельность двух порностудий с многомиллионными доходами пресекли в Херсоне

Константин Долгий
Херсонская область, Порнография, Херсон, Порностудия, Нацполиция
Полиция Херсона задерживает участников порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области
Полиция Херсона задерживает участников порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области

В Херсоне в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов были выявлены две порностудии, где проводились видеотрансляции откровенного и порнографического характера. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, передают Українські Новини.

В спецоперации приняли участие сотрудники следственного отдела полиции и отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под руководством работников прокуратуры.

Ранее правоохранителям удалось получить информацию о том, что трое уроженцев Днепропетровской области арендовали две квартиры в Херсоне и устроили в них порностудии. К "работе" они привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет.

Задержание Задержание "моделей", принимающих участие в работе порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области

Используя различные интернет-ресурсы девушки осуществляли видеотрансляции откровенного и порнографического характера, за что получали деньги.

В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, веб-камеры, различные сексуальные игрушки и около 200 тыс. гривен наличными.

Предметы, изъятые полиций в порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской областиПредметы, изъятые полиций в порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области

По словам временно исполняющего обязанности отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, общий месячный доход каждой веб-студии составлял около миллиона гривен.

Как сообщали Україснькі Новини, ранее в Кривом Роге задержали семейную пару, которая снимала порнографические ролики со своей 4-летней дочерью.

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Полиция Херсона задерживает участников порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области
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