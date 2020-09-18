Деятельность двух порностудий с многомиллионными доходами пресекли в Херсоне

В Херсоне в ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов были выявлены две порностудии, где проводились видеотрансляции откровенного и порнографического характера. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, передают Українські Новини. В спецоперации приняли участие сотрудники следственного отдела полиции и отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, под руководством работников прокуратуры. Ранее правоохранителям удалось получить информацию о том, что трое уроженцев Днепропетровской области арендовали две квартиры в Херсоне и устроили в них порностудии. К "работе" они привлекли более 20 девушек в возрасте от 18 до 27 лет. Задержание "моделей", принимающих участие в работе порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области Используя различные интернет-ресурсы девушки осуществляли видеотрансляции откровенного и порнографического характера, за что получали деньги. В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, веб-камеры, различные сексуальные игрушки и около 200 тыс. гривен наличными. Предметы, изъятые полиций в порностудии. Фото: ГУ НПУ в Херсонской области По словам временно исполняющего обязанности отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, общий месячный доход каждой веб-студии составлял около миллиона гривен. Как сообщали Україснькі Новини, ранее в Кривом Роге задержали семейную пару, которая снимала порнографические ролики со своей 4-летней дочерью.