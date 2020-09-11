Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, которого третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира, заявил, что у США есть "невероятное" вооружение, о котором никто не знает. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. В интервью журналистам 10 сентября Дональд Трамп рассказал, что США обладают невероятными системами вооружения, о которых никто не знает, и он надеется, что американцам никогда не придется их использовать. Также американский президент рассказал о том, сколько США потратили на армию и вооружение за последнее время. "Наша армия сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы потратили 2,5 трлн долларов на нашу армию за последние три с половиной года. И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наше ядерное оружие – мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать – сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия", – сказал журналистам Трамп. Как сообщали Українські новини, Трамп подозревает Байдена в употреблении наркотиков и призывает сдать тест перед дебатами. Также в августе Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа якобы за то, что там была размещена ложная информация о коронавирусе.