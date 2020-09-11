Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает

В интервью журналистам 10 сентября Дональд Трамп рассказал, что США обладают невероятными системами вооружения, о которых никто не знает, и он надеется, что американцам никогда не придется их использовать.

Также американский президент рассказал о том, сколько США потратили на армию и вооружение за последнее время.

"Наша армия сейчас сильнее, чем когда-либо. Мы потратили 2,5 трлн долларов на нашу армию за последние три с половиной года. И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наше ядерное оружие – мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать – сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия", – сказал журналистам Трамп.

Как сообщали Українські новини, Трамп подозревает Байдена в употреблении наркотиков и призывает сдать тест перед дебатами.

Также в августе Twitter заблокировал аккаунт избирательной кампании Трампа якобы за то, что там была размещена ложная информация о коронавирусе.

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