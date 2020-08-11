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11 августа 2020, вторник, 07:05 690
Выборы 2020-08-11T07:05:01+03:00
Українські Новини
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах

"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах

Александр Савич
Выборы, Голосование, Избирательные бюллетени, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: Цензор.нет
Выборы. Фото: Цензор.нет

В июле этого года Верховная Рада внесла изменения в избирательный кодекс Украины. Кроме прочего, изменения коснулись и избирательных бюллетеней, которые уже на ближайших местных выборах будут иметь новую форму. О том, как пользоваться новыми бюллетенями, подробно рассказали в ГО "ОПОРА".

Новый бюллетень, сообщает "ОПОРА", необходимо "читать" по горизонтали: слева перечень партий, посередине два квадрата для отметок, а справа список кандидатов от этих партий. Таким образом, необходимо будет сначала выбрать партию, поставив в соответствующем квадрате "галочку", "плюсик", или любую другую отметку. Затем во второй квадрат вписываем номер кандидата, которого вы хотите "поднять" в территориальном списке выбранной вами партии.

Номер кандидата необходимо вносить именно в том виде, в котором он определен в бюллетене. Например, если ваш кандидат идет первым под номером "01", то записывать необходимо именно "01", а не "1". Второй квадратик для номера кандидата нарисован в виде трафарета.

Образец нового избирательного бюллетеня. Скриншот: oporaua.orgОбразец нового избирательного бюллетеня. Скриншот: oporaua.org

"Обычно в большинстве населенных пунктов Украины человек получит 4 избирательные бюллетеня для голосования за: 1) главы населенного пункта, 2) депутатов соответствующего совета, 3) депутатов районного совета, 4) депутатов областного совета. Для голосования за сельского голову будет бюллетень только с указанием кандидатов. Если в селе зарегистрировано менее 10 000 избирателей, то и в бюллетене для голосования за депутатов сельского совета необходимо также выбрать только из перечня фамилий. Для голосования за районный и областной совет будет бюллетень новой формы, где нужно будет выбрать партию, а в соседнем квадрате вписать цифры, обозначающие номер кандидата этой же партии из списка справа”, – сообщает "ОПОРА".

Исключения составят жители Днипра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы и Херсона, где избиратели получат не 4, а 5 бюллетеней. Там, кроме стандартного набора, будут выбирать также районные советы.

Меньше бюллетеней получат в Киеве – всего 2. Для выборов городского головы и депутатов городского совета. По 3 бюллетеня получат на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Там не будут выбирать областные советы.

Если избиратель решит голосовать за партию, но по каким-то причинам не проголосует за кандидата, такой бюллетень все равно будет считаться действительным, и голос за выбранную им партию будет засчитан.

Как сообщали Українські новини, местные выборы состоятся 25 октября.

Такжи ЦИК заявила о том, что в 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы.

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