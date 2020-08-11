"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах

Новый бюллетень, сообщает "ОПОРА", необходимо "читать" по горизонтали: слева перечень партий, посередине два квадрата для отметок, а справа список кандидатов от этих партий. Таким образом, необходимо будет сначала выбрать партию, поставив в соответствующем квадрате "галочку", "плюсик", или любую другую отметку. Затем во второй квадрат вписываем номер кандидата, которого вы хотите "поднять" в территориальном списке выбранной вами партии.

Номер кандидата необходимо вносить именно в том виде, в котором он определен в бюллетене. Например, если ваш кандидат идет первым под номером "01", то записывать необходимо именно "01", а не "1". Второй квадратик для номера кандидата нарисован в виде трафарета.

Образец нового избирательного бюллетеня. Скриншот: oporaua.org

"Обычно в большинстве населенных пунктов Украины человек получит 4 избирательные бюллетеня для голосования за: 1) главы населенного пункта, 2) депутатов соответствующего совета, 3) депутатов районного совета, 4) депутатов областного совета. Для голосования за сельского голову будет бюллетень только с указанием кандидатов. Если в селе зарегистрировано менее 10 000 избирателей, то и в бюллетене для голосования за депутатов сельского совета необходимо также выбрать только из перечня фамилий. Для голосования за районный и областной совет будет бюллетень новой формы, где нужно будет выбрать партию, а в соседнем квадрате вписать цифры, обозначающие номер кандидата этой же партии из списка справа”, – сообщает "ОПОРА".

Исключения составят жители Днипра, Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы и Херсона, где избиратели получат не 4, а 5 бюллетеней. Там, кроме стандартного набора, будут выбирать также районные советы.

Меньше бюллетеней получат в Киеве – всего 2. Для выборов городского головы и депутатов городского совета. По 3 бюллетеня получат на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей. Там не будут выбирать областные советы.

Если избиратель решит голосовать за партию, но по каким-то причинам не проголосует за кандидата, такой бюллетень все равно будет считаться действительным, и голос за выбранную им партию будет засчитан.

Как сообщали Українські новини, местные выборы состоятся 25 октября.

Такжи ЦИК заявила о том, что в 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы.