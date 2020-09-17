Разумков заявил, что выборы на Донбассе провести невозможно

Сегодня невозможно физически провести выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно. На сегодня дополнительных инициатив от представителей ТКГ (Трехсторонней контактной группы - ред.) пока, нет", - сказал Разумков.

Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".

Как сообщали Українськi Новини, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" украинская сторона взяла обязательство пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах в части их проведения на Донбассе.

Ранее Дмитрий Козак заявил, что политические советники лидеров Нормандского формата кроме договоренности о продлении режима прекращения огня, договорились о том, что Верховная Рада рассмотрит вопрос о корректировке постановления об объявления местных выборов относительно их проведения на в Донецкой и Луганской областях.

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