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  • Обучение в школах во время пандемии. Врач-инфекционист рассказал, делать ли детям прививки от гриппа
28 августа 2020, пятница, 06:00 409
Общество 2020-08-28T07:45:02+03:00
Українські Новини
Обучение в школах во время пандемии. Врач-инфекционист рассказал, делать ли детям прививки от гриппа

Обучение в школах во время пандемии. Врач-инфекционист рассказал, делать ли детям прививки от гриппа

Валерия Драгомирова
Грипп, Обучение в школах, Пандемия коронавируса, Прививка от гриппа
Грипп. Фото: freepick
Грипп. Фото: freepick

В Украине с 1 сентября начнется образовательный процесс. На фоне пандемии коронавируса рекомендуется сделать привку от гриппа, так как есть большой шанс, что можно перенести грипп в легкой форме.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым рекомендуется делать прививки. А также люди, которые старше 65 лет.

"Но, если прививка от гриппа не входит в обязательный перечень и вы ее сделаете, есть большой шанс, что вы перенесете это заболевание в легкой форме. И это позволит врачам взвешивать ситуацию и принимать правильные диагностические и клинические решения по лечению потенциального заболевания", - рассказал он. 

Врач также напомнил, что традиционно в Украине респираторные заболевания начинаются со второй половины октября. В этот период в Украине серьезно растет заболеваемость.

По словам Курпита, вакцины от гриппа на этот сезон в Украине пока нет, но она появится во второй половине сентября. Уже сейчас ее можно заказать.

Как сообщали Українські Новини, в КГГА призвали украинцев сделать прививку от гриппа из-за пандемии коронавируса. 

Кроме того, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ

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