Обучение в школах во время пандемии. Врач-инфекционист рассказал, делать ли детям прививки от гриппа

В Украине с 1 сентября начнется образовательный процесс. На фоне пандемии коронавируса рекомендуется сделать привку от гриппа, так как есть большой шанс, что можно перенести грипп в легкой форме.Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.Дети до пяти лет считаются наиболее уязвимыми к гриппу, и именно они входят в основную группу, которым рекомендуется делать прививки. А также люди, которые старше 65 лет. "Но, если прививка от гриппа не входит в обязательный перечень и вы ее сделаете, есть большой шанс, что вы перенесете это заболевание в легкой форме. И это позволит врачам взвешивать ситуацию и принимать правильные диагностические и клинические решения по лечению потенциального заболевания", - рассказал он. Врач также напомнил, что традиционно в Украине респираторные заболевания начинаются со второй половины октября. В этот период в Украине серьезно растет заболеваемость. По словам Курпита, вакцины от гриппа на этот сезон в Украине пока нет, но она появится во второй половине сентября. Уже сейчас ее можно заказать.Как сообщали Українські Новини, в КГГА призвали украинцев сделать прививку от гриппа из-за пандемии коронавируса. Кроме того, как различить симптомы и возбудители гриппа и ОРВИ.