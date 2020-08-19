В Окружном админсуде Киева ввели карантинные ограничения. У одного из сотрудников выявили COVID-19

Окружной административный суд Киева ввел карантинные ограничения из-за обнаружения коронавируса у работника, в то время, как в Украине новый рекорд по заболеваемости COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Обращаем внимание участников судебных заседаний и посетителей суда, что у работника Окружного административного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19, в связи с чем, согласно распоряжению руководства суда, временно установлены следующие карантинные ограничения: прекращен личный прием документов канцелярией суда, при этом обратиться в суд с исковыми заявлениями, ходатайствами и другими документами можно посредством почтовой связи, подсистемы "Электронный суд" или электронной почты суда inbox@adm.ki.court.gov.ua...", - говорится в нем.

Судьям рекомендуется проводить судебные заседания в режиме видеоконференции.

Также прекращено проведение судебных заседаний для участников судебных процессов других судов в режиме видеоконференции, кроме судебных дел, требующих срочного судебного разбирательства.

Сотрудникам службы судебной охраны рекомендуется допускать в помещения суда исключительно участников судебных заседаний в защитных масках и после измерения температуры.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура.

Также Минздрав провел рекордное количество тестов на коронавирус за прошедшие сутки.

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