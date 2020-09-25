Украинцы, чьи дома пострадали из-за войны, могут получить компенсацию. Как оформить заявление на выплату

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе

Государственном бюджете Украины на 2020 год на выплату компенсаций за разрушенное жилье на Востоке Украины вследствие вооруженной агрессии России предусмотрено 20 млн гривен. Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе объяснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабмин на заседании 2 сентября 2020 утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для осуществления денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

"Порядком предусмотрено, что денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим, которые являются собственниками жилья на контролируемой правительством Украины территории, и которое было разрушено после 14 апреля 2014. Размер компенсации пострадавшим будет определяться по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины, но не более 300 000 гривен", – сообщают в Министерстве.

Для получения компенсации необходимо подать следующий пакет документов в орган местного самоуправления/военно-гражданской администрации или центр предоставления административных услуг по месту расположения разрушенного жилья:

заявление о проведении обследования жилья по форме;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;

копию документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления.

Ответ о решении и дате проведения обследования должны предоставить в течение 5 календарных дней с момента поступления заявления (в срок не более 30 календарных дней с момента принятия решения) теми каналами связи, которые предоставлены в заявлении.

По желанию заявитель может присоединиться к работе комиссии по обследованию, предоставлять объяснения, добавлять другие необходимые документы и/или информацию, осуществлять фото- и видеофиксацию обследования жилья.

При наличии соответствующих оснований заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней после проведения обследования от ОМС/ВГА акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Далее заявитель должен самостоятельно зарегистрировать в Государственном реестре прав на недвижимое имущество прекращение права собственности на разрушенное жилье.

В случае необходимости заявитель может открыть банковский счет.

После этого необходимо подать второй пакет документов в ОМС/ВГ или ЦПАУ по месту нахождения разрушенного жилья:

заявление о выплате денежной компенсации;

копия справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

копия акта обследования жилья;

выписка из Госреестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением.

Далее заявитель должен получить в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения его копию с указанием размера денежной компенсации или отказ в ее выплате.

"В случае принятия положительного решения комиссией по выплате компенсации, заявитель должен получить ее на банковский счет в течение 5 рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения", – говорят в Министерстве.

Как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. Инфографика: mtot.gov.ua

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