Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать

Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Фото: facebook.com/kyivenerg

Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Фото: facebook.com/kyivenerg

Сообщается, что за период карантина около 5 тыс. клиентов "Киевтеплоэнерго" дистанционно распломбировали счетчики после проверки.

Для того, чтобы дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления, необходимо прислать необходимые документы на электронный адрес 𝗸𝘇𝗽@𝗸𝘁𝗲.𝗸𝗺𝗱𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮.

Основные требования к письму:

Тема письма: необходимо указывать только название услуги ("Розпломбування"). Другую тему письма в "Киевтеплоэнерго" не получат из-за настроек программного комплекса.

Необходимо прикрепить к письму фото счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами.

Документы из перечня должны быть исключительно в формате *.jpg в виде прикрепленных файлов к письму. Документы в теле письма или в ссылке на Google Диске не будут получены.

Необходимо обязательно оформлять заявку одним письмом и указывать контактные данные (ФИО, адрес, контактный номер телефона).

В "Киевтеплоэнерго" просят обратить внимание на то, что только правильно оформленные письма будут приняты к рассмотрению.

Если заявка оформлена верно, она будет обработана в течение 7 робочих дней.

В "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно. Инфографика: "Киевтеплоэнерго"

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