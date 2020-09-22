Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать

Вслед за объяснением Министерства социальной политики, как не потерять льготы и субсидии при смене поставщика газа, в "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно. Об этом сообщается на официальной странице "Киевтеплоэнерго" в Facebook. Сообщается, что за период карантина около 5 тыс. клиентов "Киевтеплоэнерго" дистанционно распломбировали счетчики после проверки. Для того, чтобы дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления, необходимо прислать необходимые документы на электронный адрес 𝗸𝘇𝗽@𝗸𝘁𝗲.𝗸𝗺𝗱𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮. Основные требования к письму: Тема письма: необходимо указывать только название услуги ("Розпломбування"). Другую тему письма в "Киевтеплоэнерго" не получат из-за настроек программного комплекса. Необходимо прикрепить к письму фото счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами. Документы из перечня должны быть исключительно в формате *.jpg в виде прикрепленных файлов к письму. Документы в теле письма или в ссылке на Google Диске не будут получены. Необходимо обязательно оформлять заявку одним письмом и указывать контактные данные (ФИО, адрес, контактный номер телефона). В "Киевтеплоэнерго" просят обратить внимание на то, что только правильно оформленные письма будут приняты к рассмотрению. Если заявка оформлена верно, она будет обработана в течение 7 робочих дней. В "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно. Инфографика: "Киевтеплоэнерго" Как сообщали Українські новини, тарифы на отопление зимой взлетят. Также в 2019 году аварийными в Украине признали больше трети водопроводов.