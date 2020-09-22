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  • Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать
22 сентября 2020, вторник, 06:30 1759 Инфографика
Экономика 2020-09-22T07:15:02+03:00
Українські Новини
Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать

Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Как это сделать

Александр Савич
Отопление, Горячая вода, Счетчик, Счетчики, Киевтеплоэнерго
Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Фото: facebook.com/kyivenerg
Счетчик горячей воды или отопления можно распломбировать дистанционно. Фото: facebook.com/kyivenerg

Вслед за объяснением Министерства социальной политики, как не потерять льготы и субсидии при смене поставщика газа, в "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно. Об этом сообщается на официальной странице "Киевтеплоэнерго" в Facebook.

Сообщается, что за период карантина около 5 тыс. клиентов "Киевтеплоэнерго" дистанционно распломбировали счетчики после проверки.

Для того, чтобы дистанционно распломбировать счетчик горячей воды или отопления, необходимо прислать необходимые документы на электронный адрес 𝗸𝘇𝗽@𝗸𝘁𝗲.𝗸𝗺𝗱𝗮.𝗴𝗼𝘃.𝘂𝗮.

Основные требования к письму:

  • Тема письма: необходимо указывать только название услуги ("Розпломбування"). Другую тему письма в "Киевтеплоэнерго" не получат из-за настроек программного комплекса.
  • Необходимо прикрепить к письму фото счетчика на текущую дату с имеющимися пломбами.
  • Документы из перечня должны быть исключительно в формате *.jpg в виде прикрепленных файлов к письму. Документы в теле письма или в ссылке на Google Диске не будут получены.
  • Необходимо обязательно оформлять заявку одним письмом и указывать контактные данные (ФИО, адрес, контактный номер телефона).

В "Киевтеплоэнерго" просят обратить внимание на то, что только правильно оформленные письма будут приняты к рассмотрению.

Если заявка оформлена верно, она будет обработана в течение 7 робочих дней.

В В "Киевтеплоэнерго" объяснили, как распломбировать счетчик горячей воды или отопления дистанционно. Инфографика: "Киевтеплоэнерго"

Как сообщали Українські новини, тарифы на отопление зимой взлетят.

Также в 2019 году аварийными в Украине признали больше трети водопроводов.

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