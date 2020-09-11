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11 сентября 2020, пятница, 06:10 2156
Экономика 2020-09-11T06:10:01+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики объяснили, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа

В Минсоцполитики объяснили, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа

Александр Савич
Газ, Льготы, Газ для населения, Рынок газа, субсидии в Украине, Оплата за коммуналку
В Минсоцполитики объяснили, как не потерять льготы и субсидии при смене поставщика газа. Фото: pixabay
В Минсоцполитики объяснили, как не потерять льготы и субсидии при смене поставщика газа. Фото: pixabay

Вслед за открытием в Украине рынка газа, в Министерстве социальной политики Украины объяснили, как не потерять льготы и субсидию при смене поставщика газа. Об этом сообщает Минсоцполитики.

Так, для расчета размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно органы социальной защиты населения получают от исполнителей услуг сведения об обеспеченности граждан услугами и о размере цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги и платежей за такие услуги, в том числе поставки и распределение природного газа.

Сведения о наборе получаемых жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЄДРПОУ, номер лицевого счета и т.п.), которые получают органы социальной защиты граждан, основываются на информации, полученной от самих льготников, а также получателей жилищных субсидий.

Таким образом, именно своевременная подача гражданами информации об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг (в данном случае поставщика газа) органам социальной защиты населения обеспечит правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В Минсоцполитики просят всех, кто имеет льготы и субсидии, и кто сменил поставщика газа, в кратчайшие сроки сообщить об этом органам социальной защиты, для того, чтобы они успели отправить запрос новому поставщику газа, и чтобы все льготы и субсидии были вовремя внесены в расчет.

Пользователям, которые не имеют субсидий и льгот, уведомлять органы социальной защиты населения о смене поставщика газа не требуется.

Как сообщали Українські новини, "Нефтегаз" представил несколько тарифов на газ для населения и бизнеса.

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