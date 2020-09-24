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24 сентября 2020, четверг, 08:30 84
Lifestyle 2020-09-24T08:30:01+03:00
Українські Новини
Тельцы почувствуют прилив сил, а Львов ждет удачный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Тельцы почувствуют прилив сил, а Львов ждет удачный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay

В то время, как в среду звезды сулили некоторым знакам зодиака положительные перемены, сегодня астролог прогнозирует срывы договоренностей по элементарной неосмотрительности или забывчивости. Подробным астрологическим прогнозом на четверг, 24 сентября, поделился Павел Глоба.

Овен

У Овнов будет хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни.

Телец

У Тельцов в этот день возможен приток энергии. Если не чувствуете новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. В четверг есть высокие шансы решить все насущные дела.

Близнецы

В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела.

Рак

В этот день Ракам рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с увлечением и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению.

Лев

Львов ждет удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит к вашей мечте.

Дева

Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой.

Весы

Звезды рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Весы смогут восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению.

Скорпион

В этот день звезды рекомендуют быть осторожными – избегайте подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому.

Козерог

Затраченные силы принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Водолей

Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых стоит отказаться, чтобы сделать свою жизнь качественнее.

Рыбы

Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей.

Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

Также астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

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