Тельцы почувствуют прилив сил, а Львов ждет удачный день, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в среду звезды сулили некоторым знакам зодиака положительные перемены, сегодня астролог прогнозирует срывы договоренностей по элементарной неосмотрительности или забывчивости. Подробным астрологическим прогнозом на четверг, 24 сентября, поделился Павел Глоба. Овен У Овнов будет хороший день, чтобы побеспокоиться в первую очередь о себе. Отбросьте на второй план обязанности перед другими и выделите больше времени на устройство собственной жизни. Телец У Тельцов в этот день возможен приток энергии. Если не чувствуете новых сил – беритесь за тщательное выполнение дел и вдохновение настигнет вас. В четверг есть высокие шансы решить все насущные дела. Близнецы В этот день категорически нельзя впадать в ностальгию, жаловаться и жалеть себя. Лучше действуйте рационально: что-то болит – идите к врачу, не хватает денег – ищите возможность заработать, устали – передохните и снова принимайтесь за дела. Рак В этот день Ракам рекомендуют взяться за работу и выполнять ее с увлечением и рвением. Сделанная работа подарит отличное настроение и будет способствовать самоутверждению. Лев Львов ждет удачный день, чтобы вооружиться уверенностью в себе и разобраться с нерешительностью – возьмитесь за создание плана, который приблизит к вашей мечте. Дева Для Дев пришло благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь будет относительно легко и их надежность будет оставаться высокой. Весы Звезды рекомендуют провести время в тишине и раздумьях. Весы смогут восстановить силы и получить решения, необходимые для улучшения положения и жизни. Полезно заняться медитацией, которая станет ключом к хорошему настроению. Скорпион В этот день звезды рекомендуют быть осторожными – избегайте подозрительных и тяжелых продуктов, самолечения и экстремальных ситуаций. Стрелец Стрельцам звезды рекомендуют отправиться на пешую или велопрогулку, в небольшое путешествие или взяться за интересные дела по дому. Козерог Затраченные силы принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное. Водолей Обратите внимание на ваше поведение. Возможно есть реакции от которых стоит отказаться, чтобы сделать свою жизнь качественнее. Рыбы Пересмотрите свое окружение. Старайтесь больше общаться с позитивными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей. Как сообщали Українські Новини, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020. Также астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.