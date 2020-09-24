Премьер-министр Канады Трюдо заявил о начале второй волны коронавируса

В то время как в Израиле ухудшение ситуации с распространением коронавирусом стало причиной ввода тотального локдауна, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране.

Как пишет Associated Press, об этом Трюдо заявил во время своего обращения к населению по телевидению.

По словам премьер-министра, 13 марта 2020 года, когда страна была закрыта на карантин, за день было зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавируса, а в минувший вторник этот показатель превысил 1 000 заболевших.

Трюдо отметил, что сейчас уже не представляется повлиять на сегодняшние или даже будущие цифры. Они были предрешены тем, что было или не сделано в стране две недели назад.

"Мы можем изменить то, что будет в конце осени и зимой. Скорее всего, мы не соберемся на День Благодарения, но у нас есть все шансы сделать это на Рождество", — подчеркнул премьер-министр.

Трюда призвал жителей Канады продолжать носить защитные маски, а также устанавливать мобильной приложение, которое способно показать человеку, вступал ли он в тесный контакт с заболевшим или нет.

С начала пандемии в Канаде было подтверждено 148 165 случаев заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. От вызываемого им инфекционного заболевания COVID-19 погибли 9 244 человека.

Как сообщали Українські Новини, ранее две европейские страны также объявили о начале второй волны распространения коронавируса. Так, власти Австрии и Чехии сообщили о стремительном росте новых случаев заболевания.

Также сообщалось, что в Португалии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом действие режима чрезвычайной ситуации распространили на всю территорию страны.

Кроме того, группа европейских ученых попыталась спрогнозировать сценарий развития второй волны коронавируса в странах Европы.

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