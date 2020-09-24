В Израиле объявили о полном локдауне с 25 сентября

В то время как группа европейских ученых смоделировала сценарий второй волны распространения коронавируса в Европе, правительство Израиля объявило о вводе полного локдауна из-за катастрофического ухудшения ситуации с COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте израильского правительства.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого цитирует пресс-служба, действие тотального карантина начнется в пятницу, 25 сентября. Продлится он до окончания празднования Симхат Тора.

"Затем мы продолжим карантин еще на две недели, я надеюсь, с не такими суровыми ограничениями. Я говорю заранее, все будет зависеть напрямую от данных о заболеваемости", — сказал Нетаньяху.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 23 сентября, Нетаньяху обратился в парламент Израиля с просьбой поддержать ввод жестких ограничений и режима чрезвычайной ситуации в стране из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Также сообщалось, что 18 сентября правительство Израиля объявило о вводе второго от начала пандемии коронавируса общенационального карантина, который предусматривает более жесткие ограничения, направленные на сдерживание распространения болезни.

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