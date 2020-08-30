Стали известны победители кинофестиваля "Молодость"

В Киеве 29 августа назвали победителей 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость". Об этом сообщает пресс-служба кинофестиваля. "Мы смогли сделать 49 КМКФ "Молодость" в условиях пандемии. Наша команда проявила себя очень креативно, в этой новой реальности они объединили онлайн с настоящим кинофестивалем. Надеюсь, мы преодолеем все препятствия. Два года назад в нашем международном жюри был наш друг - художественный руководитель Международного кинофестиваля в Минске. Сегодня вся его команда на баррикадах, под большой угрозой их кинофестиваль. Свободу нашим друзьям в Беларуси", - рассказал художественный руководитель КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи. Сообщается, что фильмом-закрытием фестиваля стала лента "Земля голубая, будто апельсин". Это украинская документальная картина режиссера Ирины Целик и продюсера Анны Капустиной. Победителем международного питчинґа Boat Meeting стал проект "Герой нашего времени" \/ A Hero of Our Time режиссера и продюсера Марика Атабеля из Турции. Специальную награду жюри Boat Meeting получил украинский проект "Нижний горизонт" \/ Ground Zero режиссера Жанны Озирной и продюсера Ирины Ковальчук. Специальные жюри 49-го кинофестиваля "Молодость" отметили такие конкурсные картины: Кинофестиваль "Молодость". Фото: molodist.com Студенческий фильм "Элли", Вивьен Хартманн \/ Vivien Hartmann, Германия \/ Germany, 2020. Элли, техно-диджейка и иметь 11-летней дочери, пытается, как и современное ей общество, совместить трудно сочетаемое: профессиональные амбиции, увлечения (музыкой) и уход за ребенком. Элли и Тони прилагают много усилий, и их прочную связь дает зрителю ощущение, что им удастся преодолеть трудности вместе. Это короткометражный фильм, который наводит на размышления о выборе в жизни женщин. Короткометражный фильм "Бульмастиф" \/ Bullmastiff, Анастасия Буковская \/ Anastasiia Bukovska, Украина \/ Ukraine, 2020. Благодаря сильной мужской роли, Анастасия Буковская рассказывает украинской истории универсальной дилеммы мужчин, возвращающихся домой с войны и вынуждены нести бремя своих травматических переживаний. Она также показывает нам выход из темноты посттравматического синдрома: искреннее дружбы с "лучшим другом человека". Полнометражный фильм "Песня без названия" \/ Song Without a Name, Мелина Леон \/ Melina León, Перу, Испания, США \/ Peru, Spain, USA, 2019. Действие монохромной драмы режиссера Мелины Леон происходит в Перу в конце 1980-х годов в разгар гражданской войны. Это основанная на реальных событиях история молодой беременной женщины коренного населения, обманутой в ложном временном роддоме торговцами младенцами. В поисках своего ребенка и справедливости женщине помогает журналист из Лимы. Большие планы лицо Хеорхина и одинокое акомпонирование гитары подчеркивают страдания и борьбу матерей во враждебной среде во всем мире. Специальный диплом жюри Твой ход \/ Kuessipan, Мириам Верро \/ Myriam Verreault, Канада \/ Canada, 2019. Фильм рассказывает историю Микуан и Шанисс - двух молодых женщин из народа Инну, длительная дружба которых проходит испытания несколькими поворотами судьбы. Это история о дружбе, мужестве, семейное происхождение и прокладки собственной тропы через тернии, каким бывает жизнь. Этот фильм имеет универсальный призыв, хотя его действие происходит во вполне конкретном сообществе, и пробуждает надежду, несмотря на драматичность событий. Жюри FIPRESCI "Двое" \/ Two of Us, Филиппо Менеґетти \/ Filippo Meneghetti, Франция, Люксембург, Бельгия \/ France, Luxembourg, Belgium, 2019. В конкурсных программах 49-го КМКФ "Молодость" были отмечены такие фильмы: Национальный конкурс Победитель Национального конкурса "Схрон" \/ Hideout, Оксана Войтенко \/ Oksana Voitenko, Украина \/ Ukraine, 2020. Специальный диплом жюри "Бульмастиф" \/ Bullmastiff, Анастасия Буковская \/ Anastasiia Bukovska, Украина \/ Ukraine, 2020. Специальный диплом жюри "Прощай, Света" \/ Goodbye, Sveta, Настя Канарева \/ Nastia Kanareva, Украина \/ Ukraine, 2020. Специальный диплом жюри "Спасите меня, доктор!" \/ Save Me, Doctor !, Дмитрий Грешко \/ Dmytro Hreshko, Украина \/ Ukraine, 2020. Программа Molodist Teen Screen Победитель программы Molodist Teen Screen "С – это счастье" \/ H Is for Happiness, Джон Шиди \/ John Sheedy, Австралия \/ Australia, 2019. Специальный диплом жюри за лучшую роль "Роза Цант" \/ Rosa Zant "Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает" \/ Oskar & Lilli. Where No One Know Us, Араш Т. риагом \/ Arash T. Riahi, Австрия \/ Austria, 2020. Специальный диплом жюри за сценарий "Иероним Марґри" \/ Jeroen Margry "Клуб уродливых детей" \/ The Club of Ugly Children, Ионафан Элберс. Как сообщали Українські Новини, драма "Забытые" Дарьи Онищенко выходит в украинский прокат 3 сентября. Украинская премьера ленты состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля "Молодость". "Молодость" — одно из мероприятий, куда можно сходить в последние выходные лета.