Стали известны победители кинофестиваля "Молодость"

В Киеве 29 августа назвали победителей 49-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

"Мы смогли сделать 49 КМКФ "Молодость" в условиях пандемии. Наша команда проявила себя очень креативно, в этой новой реальности они объединили онлайн с настоящим кинофестивалем. Надеюсь, мы преодолеем все препятствия. Два года назад в нашем международном жюри был наш друг - художественный руководитель Международного кинофестиваля в Минске. Сегодня вся его команда на баррикадах, под большой угрозой их кинофестиваль. Свободу нашим друзьям в Беларуси", - рассказал художественный руководитель КМКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

Сообщается, что фильмом-закрытием фестиваля стала лента "Земля голубая, будто апельсин". Это украинская документальная картина режиссера Ирины Целик и продюсера Анны Капустиной.

Победителем международного питчинґа Boat Meeting стал проект "Герой нашего времени" / A Hero of Our Time режиссера и продюсера Марика Атабеля из Турции.

Специальную награду жюри Boat Meeting получил украинский проект "Нижний горизонт" / Ground Zero режиссера Жанны Озирной и продюсера Ирины Ковальчук.

Специальные жюри 49-го кинофестиваля "Молодость" отметили такие конкурсные картины:

Студенческий фильм

"Элли", Вивьен Хартманн / Vivien Hartmann, Германия / Germany, 2020.

Элли, техно-диджейка и иметь 11-летней дочери, пытается, как и современное ей общество, совместить трудно сочетаемое: профессиональные амбиции, увлечения (музыкой) и уход за ребенком. Элли и Тони прилагают много усилий, и их прочную связь дает зрителю ощущение, что им удастся преодолеть трудности вместе. Это короткометражный фильм, который наводит на размышления о выборе в жизни женщин.

Короткометражный фильм

"Бульмастиф" / Bullmastiff, Анастасия Буковская / Anastasiia Bukovska, Украина / Ukraine, 2020.

Благодаря сильной мужской роли, Анастасия Буковская рассказывает украинской истории универсальной дилеммы мужчин, возвращающихся домой с войны и вынуждены нести бремя своих травматических переживаний. Она также показывает нам выход из темноты посттравматического синдрома: искреннее дружбы с "лучшим другом человека".

Полнометражный фильм

"Песня без названия" / Song Without a Name, Мелина Леон / Melina León, Перу, Испания, США / Peru, Spain, USA, 2019.

Действие монохромной драмы режиссера Мелины Леон происходит в Перу в конце 1980-х годов в разгар гражданской войны. Это основанная на реальных событиях история молодой беременной женщины коренного населения, обманутой в ложном временном роддоме торговцами младенцами. В поисках своего ребенка и справедливости женщине помогает журналист из Лимы. Большие планы лицо Хеорхина и одинокое акомпонирование гитары подчеркивают страдания и борьбу матерей во враждебной среде во всем мире.

Специальный диплом жюри

Твой ход / Kuessipan, Мириам Верро / Myriam Verreault, Канада / Canada, 2019.

Фильм рассказывает историю Микуан и Шанисс - двух молодых женщин из народа Инну, длительная дружба которых проходит испытания несколькими поворотами судьбы. Это история о дружбе, мужестве, семейное происхождение и прокладки собственной тропы через тернии, каким бывает жизнь. Этот фильм имеет универсальный призыв, хотя его действие происходит во вполне конкретном сообществе, и пробуждает надежду, несмотря на драматичность событий.

Жюри FIPRESCI

"Двое" / Two of Us, Филиппо Менеґетти / Filippo Meneghetti, Франция, Люксембург, Бельгия / France, Luxembourg, Belgium, 2019.

В конкурсных программах 49-го КМКФ "Молодость" были отмечены такие фильмы:

Национальный конкурс

Победитель Национального конкурса

"Схрон" / Hideout, Оксана Войтенко / Oksana Voitenko, Украина / Ukraine, 2020.

Специальный диплом жюри

"Бульмастиф" / Bullmastiff, Анастасия Буковская / Anastasiia Bukovska, Украина / Ukraine, 2020.

Специальный диплом жюри

"Прощай, Света" / Goodbye, Sveta, Настя Канарева / Nastia Kanareva, Украина / Ukraine, 2020.

Специальный диплом жюри

"Спасите меня, доктор!" / Save Me, Doctor !, Дмитрий Грешко / Dmytro Hreshko, Украина / Ukraine, 2020.

Программа Molodist Teen Screen

Победитель программы Molodist Teen Screen

"С – это счастье" / H Is for Happiness, Джон Шиди / John Sheedy, Австралия / Australia, 2019.

Специальный диплом жюри за лучшую роль

"Роза Цант" / Rosa Zant

"Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает" / Oskar & Lilli. Where No One Know Us, Араш Т. риагом / Arash T. Riahi, Австрия / Austria, 2020.

Специальный диплом жюри за сценарий

"Иероним Марґри" / Jeroen Margry

"Клуб уродливых детей" / The Club of Ugly Children, Ионафан Элберс.

Как сообщали Українські Новини, драма "Забытые" Дарьи Онищенко выходит в украинский прокат 3 сентября. Украинская премьера ленты состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

