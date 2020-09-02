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  • В округе №208 Черниговской области на выборы депутата Рады хотят потратить почти 3 млн гривен
02 сентября 2020, среда, 20:35 64
Выборы 2020-09-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
В округе №208 Черниговской области на выборы депутата Рады хотят потратить почти 3 млн гривен

В округе №208 Черниговской области на выборы депутата Рады хотят потратить почти 3 млн гривен

Анна Рудык
Выборы, ЦИК, Местные выборы, Местные выборы-2020
ЦИК
ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), которая дорабатывает алгоритм проведения местных выборов в условиях пандемии коронавируса, утвердила финансирование выборов депутата Верховной Рады в округе №208 Черниговской области в 2,7 млн гривен. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Комиссия утвердила объем средств Государственного бюджета Украины по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины", необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), предназначенных на 25 октября 2020 года, на общую сумму 2 млн 663 тыс. 448 гривен", - говорится в нем.

Согласно сообщению, расходы центральной избирательной комиссии составили 1 021 189 гривен.

Расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов составили 1 629 259 гривен, а расходы на приобретение бумаги и расходные материалы для изготовления органом ведения Государственного реестра избирателей списков составили 13 тыс. гривен.

Отдельно утверждена смета расходов ЦИКа на подготовку и проведение промежуточных выборов депутата на общую сумму 1 210 189 гривен.

В частности, основная часть указанных средств предусмотрена на изготовление избирательной документации - 680 200 гривен и на оплату услуг СМИ (печатной площади и эфирного времени) для обнародования решений ЦИК - 277 725 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, денежный залог кандидатов в депутаты Рады увеличился до 50 тыс. гривен с сентября.

Также избирательный процесс на местных выборах начинается 5 сентября.

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