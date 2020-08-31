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  • Черниговский правозащитник Анатолий Гунько стал кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу
31 августа 2020, понедельник, 16:44 906
Политика 2020-08-31T18:15:02+03:00
Українські Новини
Черниговский правозащитник Анатолий Гунько стал кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу

Черниговский правозащитник Анатолий Гунько стал кандидатом от "Слуги народа" по 208-му округу

Елена Новикова
Анатолий Гунько
Анатолий Гунько

Кандидатом от "Слуги народа"на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области стал правозащитник Анатолий Гунько. Об этом во время съезда сообщил глава партии Александр Корниенко.

Анатолий Гунько - общественный деятель, правозащитник. Возглавляет ОО "Правозащита плюс" и является председателем наблюдательного совета Благотворительного фонда "Гильдия добра".

По словам Анатолия Гунько, именно его понимание проблем сельских территорий и проблем, которые беспокоят его земляков, побудили его принять ответственное и взвешенное решение - баллотироваться на округе. Его основная цель как кандидата - это совершенствование законов для повышения уровня защиты прав аграриев и фермеров. 

"Наша страна переживает сложные времена. Но я знаю, сотрудничество депутата от округа и местных общин, ответственного бизнеса и всех ступеней власти станет мощным шагом для развития этих территорий. Я искренне благодарю Президента и партию за доверие и буду благодарен за вашу помощь и советы. А со своей стороны, готов приложить весь свой опыт и силы для повышения нашего общего авторитета в обществе", - сказал Анатолий Гунько на сьезде.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Анатолий Гунько является достойным кандидатом и имеет все шансы стать продуктивным народным избранником от партии. "Анатолий Гунько - правозащитник, который в течение 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса. Сам он родом из Черниговщины и постоянно поддерживает контакт с местными общинами и аграриями. Прекрасно знает проблематику этой территории. Сможет не только эффективно представлять интерес".

Напомним, в понедельник, 31 августа, в КВЦ "Парковый" состоялась вторая часть съезда, на котором партия "Слуга народа" приняла решение об участии в местных выборах, а также представила кандидатов на должности глав городов областного значения.

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