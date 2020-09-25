В Украине участились хакерские атаки. Кого взламывают чаще всего

На днях сайт Национальной полиции Украины стал жертвой хакерской атаки. На нем появилась фейковая информация о взрывах и авариях. Однако случай с ресурсом МВД – это скорее чрезвычайное событие. Чаще всего жертвами кибератак становятся не ресурсы госструктур, а рядовые пользователи.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Снопченко, передает "Украина 24".

"Я бы разделил этот вопрос на две составляющие. Если говорить о государстве, то, да, этот взлом Нацполиции - очень серьезный с политической точки зрения. В последнее время не было таких больших атак. С другой стороны, государство - это люди, не только министры, но и их заместители, секретари. Этих людей взламывают гораздо чаще и эффективнее. От них можно получить больше полезной информации, чем, например, от взлома сайта Верховной Рады или полиции", - отметил эксперт.

Он рассказал, что вирусы появляются каждый день и разносят их рядовые пользователи. Так, знаменитый вирус Petya стремительно попал на большое количество компьютеров украинцев. Это была целевая атака на конечных потребителей, людей, которые непосредственно работают за компьютером. Владельцы компании и государственные органы тоже пострадали, но простые пользователи пострадали сильнее.

Хакерская атака 2017 года началась 14 апреля с компрометации системы обновления программы M.E.Doc. Последний этап, с использованием разновидности вируса Petya, состоялся 27 июня 2017 года и вызвал нарушения работы украинских государственных предприятий, учреждений, банков, СМИ и др.

Как сообщали Українські Новини, Национальная полиция начала расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта ведомства.

В августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

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