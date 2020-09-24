Нацполиция начала расследовать, кто взломал ее сайт

Национальная полиция начала расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта ведомства вчера, 23 сентября. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. 23 сентября в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, а именно на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей. В настоящее время сайт Национальной полиции проходит техобслуживание, специалисты работают над возобновлением его работы. "По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в нем. Киберполиция выясняет обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливает причастных лиц. Как сообщали Українськi Новини, в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров. Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки.