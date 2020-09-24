Нацполиция начала расследовать, кто взломал ее сайт

Национальная полиция начала расследование по факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайта ведомства вчера, 23 сентября.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

23 сентября в 11:45 было зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции.

В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация, а именно на интернет-страницах полиции Херсонской, Ривненской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей.

В настоящее время сайт Национальной полиции проходит техобслуживание, специалисты работают над возобновлением его работы.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - говорится в нем.

Киберполиция выясняет обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливает причастных лиц.

Как сообщали Українськi Новини, в августе СБУ вместе с британской кибер-полицией разоблачили крупную международную сеть хакеров.

Кроме того, в августе за неделю на сайт Офиса Президента Украины было совершено три кибератаки.

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