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24 сентября 2020, четверг, 11:47 230
Медицина 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки тесты на коронавирус сдали почти 52 тысячи человек

В Украине за сутки тесты на коронавирус сдали почти 52 тысячи человек

Надежда Комендантова
Тестирование, Коронавирус, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты, ПЦР-тест
Лаборатория. Фото: Pixabay
Лаборатория. Фото: Pixabay

23 сентября было проведено 26 779 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 17% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 25 062 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 12,6% больше по сравнению с 22 сентября.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 51 841 тестирование, из них 26 779 методом ПЦР, а также 25 062 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 129 156 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 24 сентября поступило 3 648 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 253 177 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября было проведено 22 895 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР и 22 262 исследования методом ИФА на антитела к коронавирусу.

Сегодня 197-й день карантина: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах.

Тем временем, в Украине рекордное количество выздоровевших и 3372 новых больных за сутки.

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