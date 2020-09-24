В Одесской области перевернулся автомобиль, в котором ехали 6 парней. Двое погибли

В Ночь на 24 сентября в Овидиопольском районе Одесской области перевернулся автомобиль Toyota Cresta с 6 парнями внутри. Двое из них погибли.

Об этом сообщает полиция Одесской области в Facebook.

Водители установили, что за рулем был парень, которому 21 год. Он не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Один из пассажиров — 18-летний парень — скончался на месте. Его товарищ, которому было 19 лет, умер в больнице. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Водителя автомобиля задержали.

ДТП в Одесской области. Фото: полиция Одесской области

Пострадавшие. Фото: полиция Одесской области

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября в Дарницком районе Киева произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей Renault и Fiat Doblo. Госпитализированы три человека.

Под Киевом недалеко от города Белая Церковь произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух фур, в результате чего погиб водитель оного из грузовых автомобилей.

А в Киеве нетрезвая водительница предлагала полицейским взятку в виде мяса, чтобы на нее не составляли протокол.

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